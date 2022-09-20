وزير التعليم: معاقبة أي مدرس يعمل في «السناتر» أثناء الإجازة بدون مرتب

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يمارس مهنة التدريس دون وجه حق، لا سيما من هم في إجازات بدون مرتب أو إجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقرات خاصة واتخاذ القرارات القانونية ضدهم.

مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية

وأصدر «حجازي»، الكتاب الدوري الخاص بالاستعدادت للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وضبط العملية التعليمية وسير الدراسة في المدارس.، مؤكدا على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كل الجهود لمحاربتها تمهيدا للقضاء عليها واتجاه الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لا سيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسي.

توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين

ونوه الكتاب الدوري، إلى أهمية التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الأمن، لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية، لضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين، طوال فترة سير الدراسة والامتحانات، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.