ألمانيا تجمّد أصولا روسية بـ5 مليارات يورو بعد قرار بوتين بـ«التعبئة الجزئية»

جمّدت السلطات الألمانية، أصولا روسية بنحو 5 مليارات يورو، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل، نقلا عن وسائل إعلام ألمانية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت برلين صباح اليوم، أنّها سترد سياسيا على إعلان التعبئة الجزئية في الجيش الروسي، وأكدت أنّ قرار بوتين سيزيد حدّة الصراع.

إعلان التعبئة الجزئية فى الجيش الروسى

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن التعبئة الجزئية في الجيش الروسي لاستكمال العملية العسكرية في أوكرانيا، وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنّ التعبئة الجزئية ستشمل 300 ألف جندي احتياطي، وتضم العسكريين من أصحاب الخبرة القتالية.