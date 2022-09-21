توزيع مستلزمات دراسية على 100 طفل من الأيتام وذوي الهمم بالإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأبعاء، 100 طفل من ذوي الهمم والأيتام، في مبنى الديوان العام بالمحافظة، لتوزيع الشنط والمستلزمات المدرسية عليهم، بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بذوي الهمم، وبالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

ورحب محافظ الإسكندرية، باسمه وباسم قيادات محافظة الإسكندرية، بجميع الحضور، معربًا عن بالغ سعادته بتواجده وسط أبنائنا من الأيتام وذوي الهمم، لافتاً أن التواجد معهم له مذاق خاص.

محافظ الإسكندرية: حريصون على إدخال البهجة

وأكد «الشريف» حرص المحافظة على رعاية مثل هذه الاحتفاليات لإدخال البهجة عليهم، خاصة بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، متمنيًا أن تكون هذا الاحتفال بمثابة عادة سنوية يتم تنفيذها في مبنى ديوان عام المحافظة.

كما قدم المحافظ الشكر إلى الحضور وجميع المشاركين وكل من ساهم بجهود رمزية لصالح الأطفال، مشيدًا بالدور القوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومنى محمود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «إحنا الخير».