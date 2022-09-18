محافظ الإسكندرية يعلن إطلاق معرض مجاني للأدوات المدرسية الأسبوع المقبل

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال افتتاح معرض «أهلا مدارس»، اليوم، إن مستلزمات المدارس تباع بسعر رمزي، تخفيفا على الأسر، داعيا أهالي الإسكندرية لزيارة المعرض.

وأضاف «الشريف»، خلال تصريحات للصحفيين على هامش الافتتاح، أن المعرض مستمر من اليوم وحتى بداية الدراسة.

افتتاح معرض مجاني المستلزمات المدرسية

ونوه المحافظ، بوجود معرض مجاني تماما لكامل المستلزمات المدرسية، وذلك من أهل الخير، وسيقام خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أن المعرض يضم 36 باكية و25 عارضا.

وأضاف المحافظ، أنه لأول مرة على مستوى المعارض، يضم قسم خاص المستلزمين الخاصة بذوي الهمم من المكفوفين وضعاف السمع.

التخفيضات بين 20 و40%

أوضح أن المعرض يضم 36 باكية بمشاركة 25 عارضا، ويقدم تخفيضات على جميع المنتجات، بنسب تترواح بين 20 إلى 40%، وتتنوع المنتجات ما بين المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمختلف المراحل، بالإضافة إلى السلع الغذائية، وذلك بمنتجات مطابقة للمواصفات القياسية ذات الجودة العالية.

وأضاف المحافظ، أنه لأول مرة على مستوى معارض أهلا مدارس، يضم المعرض قسم خاص للمستلزمات الخاصة بالطلاب من ذوي الهمم من المكفوفين وضعاف السمع.

وذلك بالإضافة إلى وحدة طبية للكشف على مرتادي المعرض بالمجان.