استمرار رفع الرايات الصفراء على شواطئ غرب الإسكندرية للأسبوع الثاني

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الصفراء على شواطئ غرب الإسكندرية لليوم الرابع عشر على التوالي، منذ انتهاء نوة غسيل البلح، مشددة على توخي الحذر أثناء النزول بها، مع الابتعاد عن شاطئ النخيل المغلق منذ فترة، والذي يتسلل له البعض وينتج عن ذلك حالات غرق.

وبحسب التقرير اليومي لمصايف الإسكندرية، فإن حالة الشواطئ اليوم تباينت ما بين شرق وغرب المحافظة، حيث هدوء واستقرار حالة البحر والأمواج بكافة شواطئ القطاع الشرقي والتي تبعها رفع الرايات الخضراء بها، وهو ما يعني النزول إلى المياه آمن، ولكن الأمر كان مغايرا في شواطئ العجمي، حيث رُفعت الرايات الصفراء نتيجة حالة البحر بالقطاع الغربي والتي تشهد ارتفاعا متوسطا للأمواج، مؤكدة على السماح بنزول البحر مع أخذ الحيطة والحذر.

طقس الإسكندرية اليوم

وأشارت «مصايف الإسكندرية» إلى أن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم الأربعاء بلغت 29 درجة مئوية، موضحة «أجواء صيفية رائعة مع يوم مثالي للاستجمام والاستمتاع بجمال مياه البحر في شواطئ الإسكندرية شرقا والحذر غربا».

شاطئ النخيل أبرز تحذيرات مصايف الإسكندرية

وشددت إدارة المصايف على غلق شاطئ النخيل وهو ما يتبعه حظر النزول فيه حرصا على سلامة الجميع، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة التي يلقيها مسئولو الشاطئ ورجال الإنقاذ بعدم تخطي الحد المسموح به داخل البحر حفاظا على أرواح المصطافين.