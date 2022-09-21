ورش عمل لتدريب المعلمين والموجهين على منهجي اللغة العربية و«احترام الآخر»

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداها لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 على جميع الأصعدة سواء من حيث صيانة المدارس وجاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية، أو مستوى إعداد المعلمين والكوادر الإدارية بالإدارات التعليمية والمدارس ومن بين هذه الاستعدادات.

تدريب معلمي وموجهي الصف الخامس الابتدائي

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومن بينها مؤسسة «نهضة مصر» لتدريب معلمي وموجهي الصف الخامس الابتدائي، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة منذ عدة أيام لتدريب المعلمين على المناهج الجديدة التي تمّ تحديثها للعام الدراسي الجديد، وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم المعلمين وتأهليهم كركيزة أساسية في استكمال تطوير المنظومة التعليمي وبتوجيهات من الدكتور رضا حجازي وزير التعليم والتعليم الفني.

جاء توقيع برتوكول الوزارة مع مؤسسة «نهضة مصر» للنشر، لعقد ورش عمل لتدريب 1500 معلم وموجه على مناهج اللغة العربية والقيم واحترام الآخر من جميع الإدارات التعلمية بالمحافظات، كمرحلة أولى.

ورش تدريب معلمي اللغة العربية

وتضمن البروتوكول بين وزارة التعليم والتعليم الفني ومؤسسة نهضة مصر للنشر بتنظيم ورش تدريب بالتعاون مع الوزارة لمعلمي وموجهي اللغة العربية، والقيم واحترام الآخر للصف الخامس الابتدائي على المناهج الجديدة، وتزويدهم بأحدث نظريات واستراتيجيات التعلم.

ويقدم ورش العمل خبراء في مجال التدريس وتطوير المناهج بالدار، وسيتمّ تنظيم ورش التدريب في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر في الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر 2022، وتستهدف 1500 مُعلم ومُعلمة من جميع المحافظات مُقسمين على 3 مجموعات.

وتعتمد المناهج الجديدة على إمداد الطلاب بمهارات القرن الواحد والعشرين، وأهمها مهارات التفكير النقدي، والقدرة على حل المشكلات، ومهارات التواصل، والتعاون، والإبداع والابتكار بهدف بناء شخصية متوازنة ومبدعة للطالب المصري.