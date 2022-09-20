«حجازي» يكلف بكتابة «قم للمعلم وفه التبجيلا» في أماكن ظاهرة بالمدارس

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات.

وشدد حجازي، خلال خطابه، على المؤسسات التعليمية التابعة «دوارين المديريات التعليمية – دواوين الإدارات التعليمية – المدارس» بكتابة العبارتين الآتيتين بمكان ظاهر بعد اعتمادها من مدير المؤسسة، وهي: «قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا»، و«نحن شركاء في بناء شخصية أبنائكم من أجل مستقبل مشرق، واحترام المعلمين واجب على الجميع».

بدء عام دراسي منضبط

وقال وزير التربية والتعليم في الخطاب المرسل للمديريات التعليمية، أن ذلك في إطار حرص الوزارة على بدء عام دراسي منضبط في جميع مؤسسات التعليم قبل الجامعي، واعتزازا برسالة المعلم السامية، وتقديرا لدوره في بناء المجتمع وتشكيل وعيه وأسسه القديمة.