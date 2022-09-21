تقارير حكومية تكشف تطورا في العلاقات التجارية بين مصر وليبيا

تحاول ليبيا جاهدة التعامل مع الأزمات الثلاث المتزامنة، و هي الحرب الأهلية وجائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت مؤخرا، وعلى الرغم من تراجع حدته منذ عام 2021، فقد تسبب النزاع المسلح في إنهاك الاقتصاد الليبي، حيث بلغت تقديرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 حوالي نصف قيمته للعام 2010 قبل بدء النزاع.

الأرقام والإحصائيات الحديثة التي كشفتها تقارير رسمية، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والهيئة العامة للاستثمار، أشارت إلى تطور إيجابي على صعيد التعاملات التجارية بين البلدين الشقيقين مصر وليبيا.

11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وليبيا

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد زار العاصمة الليبية طرابلس، في أبريل 2021 وتعد أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ سنوات طويلة إلى ليبيا، والتي شهدت التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة، منها الاستثمار والتدريب التقني وبناء القدرات.

عدد الشركات الليبية في مصر

يبلغ عدد الشركات التي تضم مساهمات ليبية 1165 شركة في مصر، تتركز في القطاعات الزراعية والمالية والعقارية والسياحية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.

التبادل التجاري بين مصر وليبيا:

بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا، مليار دولار خلال عام 2021 مقارنة مع 645.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنمو نسبته 60.5%.

الصادرات المصرية إلى ليبيا:

بلغت الصادرات المصرية إلى ليبيا نحو 960.8 مليون دولار خلال عام 2021، مقارنة مع 607.1 مليون دولار خلال عام 2020 بنمو 58.2%.

تحويلات المصريين العاملين في ليبيا:

بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في ليبيا 17.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، مقارنة مع 27.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بتراجع نسبته 35.9%.

تحويلات الليبين العاملين في مصر:

فيما بلغت قيمة تحويلات الليبيين العاملين في مصر نحو 4 آلاف دولار خلال العام المالي 2019/ 2020، مقارنة مع 671 ألف دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بتراجع 99.4%.

الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة ليبيا:

بلغت صادرات مصر الزراعية إلى ليبيا نحو 63.181 طن خلال هذا العام وحتى منتصف أغسطس الماضي، مقارنة مع 61.9 طن خلال عام 2020، فيما بلغت حوالي 89.759 طن. وفقًا لوزارة الزراعة.

ليبيا تتصدر الدول في صادرات الأسمنت من مصر

جاءت ليبيا في قائمة الدول المستوردة لمنتجات الأسمنت المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021، حيث استوردت ليبيا أسمنت من مصر بقيمة 45.2 مليون دولار، مقارنة مع 16.7 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.