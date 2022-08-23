الزراعة: 63 ألف طن إجمالي صادرات مصر إلى ليبيا حتى منتصف أغسطس

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن أنّ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية إلى ليبيا هذا العام، بلغت نحو 63 ألفا و181 طنا، حتى منتصف أغسطس الماضي.

تصدير 9 شحنات فلفل إلى ليبيا

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنّه فيما يخص صادرات الفلفل إلى دولة ليبيا هذا العام، جرى تصدير 9 شحنات، ولم يصل أي إخطارات رسمية برفض أي منها حتى الآن.

ولفت إلى أنّه لم يتم فحص أو تصدير أي شحنات زراعية، سواء فلفل أو غيره من منفذ السلوم إلى ليبيا للشركة المذكور اسمها في البيانات المنسوبة إلى السلطات الليبة والمتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي، ما يؤكد أنّ الشحنة المشار إليها لم يتم تصديرها بالطرق القانونية، ولم يتم فحصها من الحجر الزراعي المصري.

وبالنسبة لمحصول الجوافة، أشار العطار إلى أنّه لم يتم تصدير أي شحنات لمحصول الجوافة إلى ليبيا نهائيا منذ بداية هذا العام وحتى اليوم، موضحا أنّ كل ما يثار عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن رفض شحنات جوافة مصرية من قبل الحجر الزراعي بليبيا، ليس له أي أساس من الصحة.

حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى ليبيا

وأوضح رئيس الحجر الزراعي المصري، أنّ حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة ليبيا، متميزة، ولا تواجه أي عوائق، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية الى ليبيا خلال عام 2020، نحو 61 ألفا و900 طن، وخلال عام 2021 بلغت نحو 98 ألفا و795 طن.

وأهابت الوزارة وسائل الإعلام، بتحري الدقة واستيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، منعا لإثارة البلبة.