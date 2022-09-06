استمرار تدفق الصادرات الزراعية إلى ليبيا.. 64 ألف طن خلال 2022

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار تدفق الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة ليبيا من الفلفل والعنب والبطاطس وغيرها من الصادرات الأخرى، موضحة تصدير ما يقرب من 64 ألف طن منذ يناير 2022 حتى بداية الشهر الجاري، بينما بلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى ليبيا خلال العام الماضي 89 ألف طن.

لا عوائق تواجه صادرات الحاصلات الزراعية إلى ليبيا

وأوضح الحجر الزراعي المصري، في تقرير له اليوم، أن حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة ليبيا متميزة، ولا تواجه أي عوائق، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال عام 2020 ما يقرب من 61 ألفا و900 طن، وخلال عام 2021 بلغت حوالي 89 ألفا و798 طنا.

وبحسب التقرير، لم تصل الإدارة المركزية للحجر الزراعي أي إخطارات رسمية برفض أي من الشحنات كما أشيع في أوقات سابقة، حيث يتم فحص كل الصادرات إلى الجانب الليبي.

إجمالي صادرات مصر من الحاصلات الزراعية

وأكد التقرير أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 حتى الأول من سبتمبر تزيد على 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية.

وأوضح التقرير أن أهم الصادرات الزراعية للخارج الموالح، والبطاطس، والبصل الطازج، والعنب، والطماطم الطازجة، والبطاطا، والفراولة، والفاصوليا الطازجة والجوافة، والثوم، والمانجو، والبطيخ.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح ما يزيد على مليون و626 ألفا و694 طنا، إضافة إلى تصدير 831 ألفا و697 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وأشار التقرير إلى تصدير 280 ألفا و500 طن بصل، ليأتي بذلك في المركز الثالث في قائمة صادرات الحاصلات الزراعية، بينما احتل العنب المركز الرابع بإجمالي 141 ألفا و485 طنا، والفاصوليا في المركز الخامس بإجمالي 113 ألفا و467 طنا.

أما الصادرات الزراعية من البطاطا فقد جاءت في المركز السادس بكمية بلغت 53 ألفا و451 طنا، واحتلت صادرات مصر من الطماطم المرتبة السابعة بإجمالي 35 ألفا و906 أطنان.