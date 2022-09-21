«التعليم»: عدم إجبار الطلاب على أنشطة محددة ومنع الدروس الخصوصية بالمدارس

خاطبت المديريات التعليمية، الإدارات التعليمية بشأن استعدادات العام الدراسي الجديد المقرر مطلع أكتوبر المقبل، وفقاَ للخريطة الزمنية للدراسة المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

استخدام الأساليب التربوية في إثابة وعقاب الطلاب

ووجّهت المديريات التعليمية، الإدارات باستخدام الأساليب التربوية في إثابة وعقاب الطلاب وتشجيع المعلمين على اتباعها دون الحاق أذى بدني أو معنوي للطلاب، وتشكيل فريق من الطلاب للأنشطة المدرسية وجماعات الصحافة وجماعات التمثيل والمسرح.

وشددت المديريات التعليمية، على عدم إجبار الطلاب على ممارسة أنشطة محددة وضرورة الالتزام بتقديم استمارات اختيار الأنشطة اللاصيفية، وأن تشمل جميع الفترات الدراسية في المواد الدراسية الأساسية على نشاط مصاحب بالفترة بما يحقق أهداف المادة.

منع ممارسة الدروس الخصوصية بالمدرسة

وأكدت المديريات على الإدارات، بالتأكد من أحكام غلق كل مفاتيح الكهرباء وصنابير المياه والأبواب والشبابيك قبل مغادرة المدرسة وعدم هدر الكهرباء والمياه ليلاً، والتأكد من عدم وجود العاملين في أوقات العمل الرسمية بالمدرسة.

كما أكدت المديريات، على وضع ضوابط وتكليفات سلامة وأمن المدرسة أثناء الفترة المسائية، كما يمنع تماما ممارسة الدروس الخصوصية بالمدرسة أثناء الفترة المسائية تحت شعار مجموعات التقوية ويحيل من يرتكب ذلك من المعلمين للتحقيق الفوري.

تحقيق الانتظام داخل المدرسة

وشددت المديريات التعليمية، على «مديري المدارس» بتحقيق الانتظام داخل المدرسة، وأن يكونوا آخر من يخرج من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي الجديد، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين والطلاب داخل المدرسة، وضرورة التشديد على توافر المطهرات داخل دورات المياه.