الصين تدعو روسيا وأوكرانيا إلى التفاوض على وقف إطلاق النار

دعت السلطات الصينية إلى التفاوض على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعبئة الجزئية في الجيش الروسي، خلال كلمه للشعب الروسي بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

إعلان التعبئة الجزئية في الجيش الروسي

وقبل قليل، دعت وزارة الخارجية الصينية جميع الأطراف المشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية إلى الحوار

في السياق أعلن الاتحاد الأوروبي، أن قرار التعبئة الروسية سيكون له عواقب من جانبنا، مؤكدا أن الاتحاد لن يعترف أبدا بالاستفتاءات على الأراضي الأوكرانية.

الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بالاستفتاءات في الأقاليم الانفصالية

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن التعبئة الروسية تظهر أن بوتين لا يهتم إلا بمواصلة حربه المدمرة منوها بأن قرار بوتين بإعلان التعبئة الجزئية للجيش تظهر يأسه.

فيما أوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن التعبئة الجزئية في الجيش، ستشمل 300 ألف جندي احتياطي، تشمل الاحتياطيين الذين يمتلكون خبرة قتالية عالية.