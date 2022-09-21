كرم جبر: نسعى للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ من مؤتمر «الأعلى للإعلام»

طالب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعضاء اللجنة الدائمة للإعلام العربي وجامعة الدول العربية، بإيجاد وسيلة سريعة للتواصل بينهم، وحال نشأت مشكلة في مجال الإعلام بين الدول يتم حلها، موضحا أنّه لا يوجد أي دولة عربية بعيدة عن المخاطر أو التحديات.

مؤتمر وزراء الإعلام العرب

وأضاف جبر، خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، بحضور وزراء الإعلام العرب، بأن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، إلى ضرورة تنفيذ التوصيات وتقديمها للرأي العام العربي بآلية معينة وخلال فترة محددة.