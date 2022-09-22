درجات الحرارة اليوم الخميس 22-9-2022.. أول أيام فصل الخريف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية، وكتل هوائية آتية على سطح البحر المتوسط.

حالة الطقس اليوم

وأشارت «الأرصاد» في بيان لها، إلى أنّ ارتفاع درجات الحرارة سيكون بقيم بين 2-3 درجات على جميع المحافظات بداية من السواحل الشمالية وصولًا إلى القاهرة ومحافظات شمال الصعيد، في حين يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد في أول أيام الخريف.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 35 26

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 24

دمنهور 34 24

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 34 23

دمياط 33 23

بورسعيد 32 23

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 23

شلاتين 35 26

الإسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 31 22

وادي النطرون 32 23

مطروح 29 21

السلوم 30 20

سيوة 37 21

العريش 31 23

رفح 31 23

الطور 33 25

كاترين 29 18

رأس سدر 35 24

نخل 31 18

طابا 33 24

نويبع 34 24

حلايب 31 27

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 35 23

بني سويف 36 21

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 37 22

قنا 37 22

الأقصر 37 22

أسوان 38 26

الوادي الجديد 38 23

أبو سمبل 39 25

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 32 27.