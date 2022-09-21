حالة الطقس غدا الخميس 22-9-2022 على مصر.. شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدًا الخميس على الأنحاء كافة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

حالة الطقس غدًا

وبحسب خبراء الأرصاد، فإنّ حالة الطقس غدًا تكون شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وجنوب البلاد، وتنخفض بشكل جزئي على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

بينما خلال ساعات الليل، يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس معتدل رطب على الأنحاء كافة، عدا جنوبي سيناء والصعيد يكون مائل للحرارة.

الظواهر الجوية غدًا

وتشهد البلاد عدد من الظواهر الجوية غدًا، منها نشاط الرياح التي تتسبب في وجود أتربة عالقة بالجو، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية والشرقية زيادة في فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وهي كما يلي:

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 35 26

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 24

دمنهور 34 24

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 34 23

دمياط 33 23

بورسعيد 32 23

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 23

شلاتين 35 26

الإسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 31 22

وادي النطرون 32 23

مطروح 29 21

السلوم 30 20

سيوة 37 21

العريش 31 23

رفح 31 23

الطور 33 25

كاترين 29 18

رأس سدر 35 24

نخل 31 18

طابا 33 24

نويبع 34 24

حلايب 31 27

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 35 23

بني سويف 36 21

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 37 22

قنا 37 22

الأقصر 37 22

أسوان 38 26

الوادي الجديد 38 23

أبو سمبل 39 25

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 32 27