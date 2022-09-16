«حماية المستهلك» يوجه 5 نصائح قبل الشراء من الأوكازيون: احتفظ بالفاتورة

وجه جهاز حماية المستهلك، 5 نصائح للمواطنين قبل شراء أي منتج ضمن الأوكازيون الصيفي الذي يستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، في عدد كبير من المحلات التجارية بجميع محافظات الجمهورية، حيث يشهد إقبالا واسعا من جانب المواطنين، نظرا لانخفاض أسعار السلع والمنتجات.

كما حرص جهاز حماية المستهلك، على توجية بعض الإرشادت والنصائح، للمستهلكين من المواطنين، المترددين على المولات والمحلات التجارية بالأوكازيون بالقاهرة الكبرى وجميع المحافظات، انطلاقا من الدور الرقابي والتوعوي الذي يقوم به الجهاز، من خلال التواصل الدائم معهم عبر صفحته الرسيمة على «فيس بوك».

نصائح حماية المستهلك للمستهلكين

- على المواطنين عدم التسرع فى عملية الشراء، والعمل على المفاضلة بين السلع والمنتجات المعروضة.

- التأكد من جدية العروض المقدمة على السلع والمنتجات، وأنها ليست تخفيضات وهمية.

- التأكد من صلاحية المنتج ووجهة المنشأ قبل عملية الشراء.

- الاحتفاظ بفاتورة الشراء.

- التأكد من التزام المحل، بسياسة الاستبدال والاسترجاع، طوال فترة الأوكازيون.

تحذيرات حماية المستهلك لأصحاب المحالات بالأوكازيون

- الالتزام بالقانون وتقديم عروض جدية وليست وهمية للمستهلكين.

- توضيح الأسعار الخاصة بالمنتجات قبل وبعد الأوكازيون.

- تطبيق سياسة الاسترجاع والاستبدال.

- ضرورة إصدار فاتورة للمنتج، وتحديد نوع السلعة، وتاريخ البيع.

- يجب أن تضم الفاتورة البطاقة الضريبية، والسجل التجاري للمحل، وذلك وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت ان الأوكازيون الصيفي مستمر حتى 7 أكتوبر القادم، بتخفيضات تتراوح بين 25 لـ50%، وذلك والسلع والمنتجات، في إطار تنشيط حركة التجارة الداخلية، ويشارك به ما يزيد على 3800 محل، وتضم العديد من التخفيضات على السلع والأدوات المنزلية، والملابس، ومحال بيع الجلود.