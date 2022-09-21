تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

بعد قرار توقف الدوري الإنجليزي، يبحث العديد من الأشخاص عن موعد مباراة ليفربول المقبلة؛ إذ يتشوق محبو الكرة الإنجليزية والأوروبية، خاصة مشجعي فريق الريدز، لمشاهدة فريقهم.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن»، فيما يلي، موعد مباراة ليفربول المقبلة، في ظل بحث العديد من الأشخاص وانتظارهم لها بعد فترة التوقف بسبب بوفاة الملكة إليزابيث.

موعد مباراة ليفربول

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد برايتون يوم السبت الموافق 1 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتأتي تلك المباراة ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام على ملعب «أنفيلد»، معقل الريدز.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة ليفربول ضد برايتون عبر شاشاة بين سبورت بريميوم 1

التردد (ميجا هرتز) 12604

معدّل استقطاب الموجة: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB-S2.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022

ويحل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد 6 جولات خاضها؛ إذ تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين، وتعادل خلال 3 مواجهات، بينما تلقى هزيمة واحدة.