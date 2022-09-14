مدرب إسبانيمور الإنجليزي: صلاح شخص متواضع.. وبشجع ليفربول بسببه

قال إبراهيم هلهول مدرب مصري بنادي إسبانيمور الإنجليزي، إنه يشجع ليفربول حبا في محمد صلاح بعدما كان داعما لمانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أنه التقى الفرعون الصغير مع لاعبي ليفربول: «المقابلة كانت حارة جدا، ونادى عليّ وعلى أولادي وطلب مننا نتصور معاه، وكان متواضع للغاية».

فوز ليفربول على أياكس مثل الولادة المستعصية

وأضاف هلهول، في تصريحات عبر تطبيق ZOOM ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، على قناة dmc: «الفوز بالأمس على أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا كالولادة المستعصية، فقدنا الأمل في الفوز، ولكن ماتيب أحرز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة».

وتابع أن ليفربول يعاني من مشكلات فنية كبيرة بداية هذا الموسم: «الفريق به إصابات كثيرة، والجمهور بالأمس هتف لمحمد صلاح بأغنيته الشهيرة، كانوا بيرجوا الملعب لأن صلاح معشوق الجماهير، بشوف أطفال عمرهم 5 سنين لابسين تيشيرت محمد صلاح، وأنا فخور جدا بهذا الاسم».

منظومة اكتشاف المواهب في انجلترا

وعن منظومة اكتشاف المواهب في إنجلترا، قال: «هنا الأمور مختلفة تماما، الاتحاد الإنجليزي لديه منظومة قوية جدا، وفيه مشروع قوي للغاية لاكتشاف المواهب منذ مرحلة البراعم ودعمها في مرحلة الشباب لإمداد المنتخبات بها، لدينا ملاعب كبيرة وكثيرة في إنجلترا والاتحاد الإنجليزي للعبة يعمل بشعار الكرة للجميع، ويكفي أن نقول إن مساحة الاتحاد الإنجليزي 120 فدان، وهناك مهبط للطيران و8 ملاعب وفنادق، نتحدث عن منظومة متطورة، ومن كل 1000 ناشئ يتأهل لاعب واحد فقط للفريق الأول».

وواصل: «كل الأعمار في إنجلترا فيها كرة، مفيش مدرب بيضغط على ناشئ عشان يكسب، واللاعب مروح لازم يبقى فيه ابتسامة على وشه وهو جاي التمرين لازم يبقى فرحان وده شغل المدرب والاتحاد بيدربنا على ده».