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موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

كتب:

رحاب عبدالراضي
03:51 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2022
مباراة الزمالك

مباراة الزمالك

ينتظر عشاق الفارس الأبيض موعد مباراة الزمالك القادمة مع إليكت سبورت التشادي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن»، في إطار ما تقدمه لقرائها من خدمات على مدار الساعة، موعد مباراة الزمالك القادمة الذي ازداد البحث عنه من قبل جمهور عشاق الفريق الأبيض.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويأتي موعد مباراة الزمالك القادمة يوم السبت المقبل الموافق 25 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية».

واستطاع الزمالك تحقيق الفوز في مباراة الذهاب خارج أرضه بثنائية دون رد، سجلها محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو، لتصبح فرصه أقوى في التأهل لدور الـ32.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت في دوري أبطال أفريقيا 

وإلى وقتنا هذا لم يجر الإعلان بشكل رسمي عن  القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإليكت في دوري أبطال أفريقيا، لكن من المتوقع أن تنق عبر شاشة بي إن سبورت، باعتبارها حاصلة على حقوق بث البطولة.

كما يتوقع أن تذيع قناة الزمالك المباراة، إلى جانب «أون تايم سبورت»، والتردد الأرضي للتليفزيون المصري. 

وغابت بطولة دوري أبطال أفريقيا عن الأراضي المصرية العام الماضي، بعدما خسر النادي الأهلي من الوداد في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض المغرب.

ولم يستطع نادي الزمالك تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا منذ 2002، ووصل إلى النهائي  في نسختي 2016 و2020، لكن خسر اللقب.

 

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