في خطوات بسيطة.. كيف تستعلم عن رول جلسة إلكترونيًا؟

تقدم وزارة العدل الكثير من الخدمات للمواطنيين إلكترونيًا، من خلال موقعها الإلكتروني، عبر خطوات بسيطة، لتوفير الكثير من الوقت والمجهود، ولتطبيق الخدمات المميكنة.

ومن ضمن تلك الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونيًا، الاستعلام عن رول جلسة.

الخطوات

وتوضح «الوطن» كيفية الاستعلام عن رول جلسة إلكترونيًا من منزلك بأسهل طريقة، من خلال موقع وزارة العدل .

وأولى الخطوات للاستعلام عن رول جلسة إلكترونيًا، تكون من خلال الدخول على موقع وزارة العدل، عبر الرابط https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx.

وفي خانة الخدمات الإلكترونية ستظهر لك عدة خدمات تقدمها الوزارة، هي: الاستعلام عن رول جلسة، الاستعلام عن موقف دعوى، الاستعلام عن رول دعوى، الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

الاستعلام عن رول جلسة

وبعد ذلك تضغط على أيقونة «الاستعلام عن رول جلسة»، والضغط على «ابدأ الخدمة».

وعقب ذلك يدخل المواطن البيانات الخاصة بالدعوى، منها الدرجة والمحكمة وتاريخ الجلسة، وفي الخطوة الأخيرة يضغط على «ابحث»، وستظهر له نتيجة البحث.