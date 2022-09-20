كيفية الاستعلام عن رول دعوى قضائية من خلال موقع وزارة العدل

تقدم وزارة العدل الكثير من الخدمات للمواطنين وللتيسير عليهم الكثير من الوقت والمجهود فقد وفرت الوزارة تلك الخدمات من خلال موقعها الإلكتروني، ومن بين تلك الخدمات الاستعلام عن رول دعوى قضائية، ويتم ذلك من خلال خطوات بسيطة عبر موقع الوزارة تنتهي بالاستعلام عن رول الدعوى بطريقة بسيطة.

خطوات الاستعلام عن رول الدعوى

وخلال التقرير التالى، توضح «الوطن» خطوات الاستعلام عن رول الدعوى القضائية من خلال موقع وزارة العدل.

وأولى تلك الخطوات للإستعلام عن رول الدعوى القضائية تكون عن طريق الدخول على موقع وزارة العدل من خلال الرابط https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx وفي خانة «الخدمات الإلكترونية» تقوم بالضغط على أيقونة «الاستعلام عن رول دعوى» وبعد الضغط سيظهر لك «بدء الخدمة» وبعد الضغط عليها ستدخل البيانات الخاصة بالدعوى القضائية وبعدها الضغط على أيقونة «بحث» وسيظهر لك ما يخص رول الدعوى القضائية بطريقة سهلة ومبسطة.

خدمات أخرى

وتقدم وزارة العدل الكثير من الخدمات للمواطنين إلكترونيًا من خلال موقعها الإلكتروني ومنها الاستعلام عن رول جلسة والاستعلام عن موقف دعوى والاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.