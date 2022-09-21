محمد لطفي ينضم لأسرة الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»

أعلن المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، انضمام الفنان محمد لطفي إلى فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم».

ونشر السبكي، صورة تجمعة بمحمد لطفي، وعلق عليها قائلا: «انضمام محمد لطفي لمسلسل رمضان كريم الجزء الثاني تمهيداً لعرض المسلسل في رمضان 2023، إنتاج أحمد السبكي، تأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز».

إشادات بالجزء الأول من مسلسل رمضان كريم

وحظي الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم» بإشادات كبيرة، حيث يدور العمل في سياق اجتماعي. وضم الجزء الأول، مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، روبي، نجلاء بدر، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، والعمل من تأليف أحمد عبدالله.

وتدور أحداث مسلسل «رمضان كريم»، عن روحانيات شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى تناول مشكلات الأسر المصرية البسيطة.

محمد لطفي يروج لمسلسل رمضان كريم

ومنذ أيام روج الفنان محمد لطفي، لمشاركته في الجزء الثاني من «رمضان كريم»، حيث نشر بوستر المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه: «انتظرونا في رمضان كريم، رمضان 2022، كابتن سامي سونج».