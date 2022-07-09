محمد لطفي: ربيت «شنبي» بسبب فيلم عمهم.. ووزني قل بسبب التدريبات

يشارك الفنان محمد لطفي في فيلم «عمهم»، الذي يعرض حاليا في جميع دور العرض بمصر، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

محمد لطفي يكشف كواليس فيلم عمهم

قال محمد لطفي في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تفاجئ باللياقة البدينة لمحمد إمام في الفيلم، إذ أنه كان لا يتوقعه بهذا الشكل، موضحا: «محمد إمام طلع عنده لياقة ماشاء الله عشان ميتحسدش».

وأضاف أنه بسبب فيلم «عمهم»، غير الكثير في ملامح وجه، إذ احتاج إلى شارب كبير، وذلك بسبب طبيعة الشخصية التي يجسدها في الفيلم، وهي الكابتن كوبا، واضطر لتركه، وعقب انتهاء التصوير عمل على إزالته سريعًا، واستعاد ذكريات بطولاته في الملاكمة بسبب العمل، ما جعله يقل في وزنه بسبب التدريبات الكثيرة.

محمد لطفي يبدي سعادته للعمل مع المخرج حسين المنباوي

أشار محمد لطفي، إلى أنه سعيد بالتعاون خلال هذا الفيلم مع المخرج حسين المنباوي، لأنه كان يهتم بكل التفاصيل الكبيرة والصغيرة، مشيرا إلى أن الفيلم سيحقق أعلى الإيرادات.

احتفال نجوم العمل بالعرض الخاص

يذكر أن صناع ونجوم العمل، احتفلوا الخيمس الماضي، بطرح الفيلم في جميع دور العرض، وذلك بإحدى السينمات بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير، أبرزهم محمد إمام، محمد ثروت، محمد لطفي، المخرج حسين المنباوي، محمد أنور، والمنتج أحمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم «عمهم» في إطار من الحركة والكوميديا، إذ يتناول العمل قصة سلطان، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد أمام، وهو ملاكم ومدرب، يعمل مع صديقه محمد سلام الذي يجسد شخصية سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب.