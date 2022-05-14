محمد لطفي وأسرته يؤدون مناسك العمرة «صور»

أدى الفنان محمد لطفي مناسك العمرة بصحبة زوجته وأبنائه، ونشر لطفي صورا خلال أدائه للعمرة، وعلق عليها: «أول عمرة لعمر وإبراهيم وياسمين ومامتهم، والحمد لله على كرمه لينا ونعمته علينا».

محمد لطفي ينعى الشيخ خليفة بن زايد

ورغم تواجد محمد لطفي في العمرة إلا أنه حرص أمس على مواساة الشعب الإماراتي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وكتب لطفي، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام: «خالص العزاء لشعب الإمارات الشقيق في وفاة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الإمارات إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

مسلسل دايما عامر

وظهر الفنان محمد لطفي، في أحداث مسلسل دايما عامر، وجسد شخصية ولي أمر الطالب فريد، الذي حضر إلى المدرسة بعد استدعاء الإدارة له، عقب ضحك فريد خلال الحصة؛ ليكتشف عامر «مصطفى شعبان» أنه ليس ولي أمر الطالب، ولكنه كومبارس صامت جاء إلى المدرسة ليؤدي دور ولي أمر فريد.

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، ميرنا نورالدين، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، وهو من تأليف ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري، وإنتاج الباتروس للمنتج كامل أبو علي.

وحقق المسلسل إشادات كبيرة، وتصدرت مشاهدة التريند بسبب تصوير المسلسل في عدد من الأماكن السياحية التي لفتت أنظار المشاهدين.

محمد لطفي يروج لمسلسل رمضان كريم

وروج محمد لطفي لمشاركته في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم.

ونشر «لطفي»، بوستر المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه: «انتظرونا في رمضان كريم رمضان 2022، كابتن سامي سونج».