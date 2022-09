رئيس الوزراء يوجّه بإعداد دراسة لتصنيع سيارة حديثة بـ«سعر اقتصادي»

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الاحتفالية التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور عدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار المسؤولين ورؤساء الهيئات وأجهزة الدولة، والجهات المعنية، وعدد من السفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات المصرية.

تصنيع سيارة حديثة وقطع غيار السيارات محليا

وشاهد رئيس الوزراء، خلال المعرض، نموذجا لسيارة حديثة، وأعرب عن سعادته بهذا المنتج الذي يمكن اعتباره نموذجا جيدا للصناعة المصرية يجب تعميمه محليا، خاصة وأنّ سعر السيارة اقتصادي ويناسب مختلف شرائح المواطنين، وأضاف: «يمكننا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتصنيعها محليا، والتوسع في صناعتها لطرحها بالأسواق المصرية كبديل آمن يستخدم الطاقة النظيفة صديقة البيئة».

وأكد مدبولي، أهمية العمل لإنتاج قطع غيار السيارات الكهربائية محليا، ما يسهم في خفض فاتورة استيراد مكوناتها من الخارج، ويزيد منفرص التوسع في صناعة السيارات والعمل على تصديرها إلى الأسواق العالمية.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية، المقام على هامش الاحتفالية، بصحبة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وخلال تجوله بأروقة المعرض، تعرّف مدبولي على عدد من المعروضات التي تضم تصميمات ونماذج ابتكارات فريدة في عدة مجالات، في مقدمتها الوقود الأخضر ومنتجات صديقة للبيئة، كما تضمنت المعروضات نماذج مبتكرة من التقاوي ومنتجات الخضر والفاكهة، والمنسوجات، والإلكترونيات.

مكونات صناعة الصلب في مصر

وتفقد رئيس الوزراء مجموعة أخرى من أجنحة المعرض، بينها ما يخص مكونات صناعة الصلب، مؤكدا ضرورة أن يتوافر لدينا مصانع متخصصة في إنتاج هذه المكونات وتقليل الاعتماد على استيرادها من الخارج خلال المرحلة المقبلة، كما تمت الإشارة إلى المسبك التجريبي بمركز بحوث وتطوير الفلزات، ودوره في البحث والتطوير وتنفيذ المشروعات البحثية الصناعية ومشروعات نقل التكنولوجيا التي يتعاقد عليها الباحثون لمواكبة النظريات الحديثة في علم تكنولوجيات سباكة المعادن، إضافة إلى تدريب مهندسي وفنييّ السباكة بمصر والدول العربية والأفريقية.

ولفت مدبولي خلال الحديث عن المسبك التجريبي، إلى ضرورة أن يكون لدينا المزيد من هذه المسابك التي تخدم البحث العلمي في مصر.

جولة في جناح موسوعة الأغذية المصرية الشعبية

وتوقف رئيس الوزراء عند جناح موسوعة الأغذية المصرية الشعبية، التي أصدرتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية، بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث، والتي تعد أول موسوعة لتوثيق الغذاء المصري، بهدف رصد تاريخ الأطعمة التراثية في مصر، وتوثيق العناصر الغذائية بها، وطرق تحضيرها، إضافة إلى إبراز مخاطر اندثار هذه الثقافات الغذائية.

وعقب ذلك، أجرى رئيس الوزراء زيارة إلى جناح مشروع إنتاج الخيار الهجيني، وتستخدم تلك التكنولوجيا على نطاق واسع في إنتاج بذور الهجن، حيث يستخدم فيها تكنولوجيا زراعات الأنسجة النباتية بالمعامل من أجل إنتاج نباتات متضاعفة.

وتفقد مدبولي ومرافقوه، عددا من المنصات التعليمية، ومنها One to one الخاصة بتعليم اللغة الإنجليزية «أون لاين»، وتقدم محتوى يلائم حقوق الملكية الفكرية في مصر، إضافة إلى منصة school I لتعليم الأطفال أسس البرمجة من 6 لـ18 عاما، ومنصة Eyouth، كما تفقد جناحا يخص مجلة موجهة للأطفال تقدم محتوى عن الحضارة ومختلف العلوم المصرية، وتبرز دور العلماء المصريين، وجناح مركز البحوث الزراعية، الذي يعرض أحدث أصناف القمح والذرة التي لا تحتاج لمياه غزيرة، وتتخذ أشكالا وألوانا طبيعية، وتوفر حتى 50% من استهلاك المياه، كما تفقد رئيس الوزراء جناحا للمركبات الدوائية المخصصة لكبار السن، فضلا عن أحد أجهزة التنفس الصناعي.

رئيس الوزراء: الإنسان المصري قادر على الإبداع في شتى المجالات

وأشاد رئيس الوزراء بالمعروضات المختلفة، مؤكدا أنّ المعروضات تبين بلا شك قدرة الإنسان المصري على الإبداع في شتى المجالات، كما أكد أنّ الدولة تبذل جهودها لدعم البحث العلمي في هذه الفترة لمساندة المبدعين على الابتكار في جميع المجالات.