8 قرارات لمحافظ أسيوط بعد تعطل معدية بني قره.. حلول بديلة لانتقال المواطنين

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعا مع عدد من المسؤولين في موقع معدية قرية بني قره التابعة لمركز القوصية والتي تعطلت صباح اليوم بعد حدوث عطل للموتور، واتخذ خلاله عدة قرارات.

قرارات محافظ أسيوط بعد تعطل المعدية

تضمنت القرارات التي اتخذها المحافظ، بحسب بيان صادر عن المحافظة استبدال المعدية المتعطلة بأخرى صالحة للملاحة، لنقل المواطنين من وإلى البر الشرقي.

- تكليف هيئة الطرق والكباري بسرعة نهو الأعمال بمشروع كوبرى بني قرة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء، والذي يستغرق 4 أشهر بتكلفت 40 مليون جنيه.

- استخدام معديتين نهريتين تعاقدت عليهما الهيئة العامة للطرق والكباري مع إحدى الشركات، لنقل المواطنين بين البر الشرقي والغربي لترعة الإبراهيمية، لحين الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري بني قرة.

- إيجاد حلول بديلة لانتقال المواطنين من قرى شرق ترعة الإبراهيمية إلى قرى غرب بمركزى منفلوط والقوصية، لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد كوبري «بني قرة».

- سرعة دراسة الحلول والمقترحات لانتقال المواطنين بين قرى شرق وغرب الترعة الإبراهيمية لحين الانتهاء من إنشاء الكوبري.

- دراسة إنشاء طريق بديل مؤقت، مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والأمان حرصاً على سلامة المواطنين.

مراجعة الوزير المختص عند إنشاء أي كباري

- عدم غلق أية كباري أو البدء في أية أعمال إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المختص، والحصول على كافة الموافقات ودراسة اللجان المختصة، والتشديد على مراجعة كافة التراخيص والموافقات لأية معديات نهرية سيتم استخدامها لنقل المواطنين خلال فترة العمل بالمشروع.

- تكليف مدير إدارة المرور بالتنسيق مع كافة الجهات، ودراسة حلول لمنع التزاحم المرورى بالمنطقة لحين الانتهاء من المشروع، وإيجاد الحلول لتسهيل انتقال المواطنين الى مختلف مواقف القرى المجاورة.