محافظ أسيوط: فعاليات لتوعية المرأة بالمشاركة في «المشروعات الخضراء الذكية»

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنظيم فعاليات بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، للتوعية بأهمية المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

استمرار الفعاليات لحث المرأة على المشاركة في المشروعات

ووجه سعد باستمرار الفعاليات لحث المرأة على المشاركة في المشروعات التي تم الإعلان عنها من خلال المبادرة، وذلك ضمن اللقاءات والفعاليات المستمرة التي تنظمها المحافظة، للتوعية بأهمية المشاركة في المبادرة والتي أطلقتها الحكومة المصرية، في إطار استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 ، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الاجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، وعبد الباقي سيد مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة.

وأكد المحافظ – خلال اللقاء – على أهمية مناقشة دور المرأة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى تم إطلاقها على مستوى محافظات الجمهورية، موجها الشكر للدكتور مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، على رعايتها وتبنيها الفعاليات والأنشطة الداعمة للمبادرة الوطنية واستهدافها للمرأة بكل قرى ونجوع المحافظة، إيمانا بأهمية الدور الذى تقوم به المرأة في مواجهة تغير المناخ من خلال المشروعات الخضراء الذكية.

ووجه المحافظ بالسير قدماً في تنفيذ رؤية مصر لدعم المرأة المصرية ومواجهة أثر تداعيات تغير المناخ على المرأة والتي اعتمدت على عدة ركائن أساسية تمثلت في: العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.

معايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية

كما أشار المحافظ إلى أن معايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية والتى تم تقسيمها إلى 6 فئات هى «المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح»، وذلك على أن تستهدف المشروعات المقدمة المجالات الآتية «مشروعات تقوم على ممارسات الأعمال المراعية للبيئة والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجى والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه».

وأوضحت الدكتورة مروة كدواني، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض الأنشطة والفعاليات التى ينظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، لمناقشة أثر تداعيات تغير المناخ على المرأة ودور المرأة في مواجهة التغير المناخي، فضلا عن التوعية بالمبادرة وحث السيدات على المشاركة بمشروعات بيئية خضراء وذكية يمكن تنفيذها أو تم تنفيذها بالفعل أو تنفيذ مرحلة منها وتسجيل تلك المشروعات على المنصة الإلكترونية للمبادرة والتي يتم الإعلان عنها في كل اللقاءات والاجتماعات.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لكل الفئات والمؤسسات للمشاركة في المبادرة الوطنية وتقديم المشروعات وذلك في إطار الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ الذي سيعقد بشرم الشيخ، موجهاً أعضاء اللجنة التنفيذية، بتكثيف الفعاليات واللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجلس القومي للمرأة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي كل الجهات التنفيذية، ودعوة المواطنين وكل أصحاب المصلحة بالمشاركة في المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية للمبادرة ( http://www.sgg.eg) والتى بدأ العمل بها ابتداء من الأحد الموافق 21 أغسطس 2022 وتستمر في تلقي المشروعات حتى يوم 7 / 9 / 2022، وسوف يتم إعلان أسماء المشروعات الفائزة من المحافظات يوم 15 سبتمبر 2022، وفقاً للشروط والضوابط الموضحة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، لافتاً إلى أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة، لافتاً إلى أن المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى.

وأكد المحافظ أنه سيتم تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة على مستوى المحافظة واختيار مشروع واحد في كل مجال من المجالات الستة على أن يتم عرض 162 مشروعا المختارة من اللجان التنفيذية بجميع المحافظات في إطار تنافسى خلال مؤتمر وطنى سيعقد خلال شهر سبتمبر 2022 بمشاركة جهات ومنظمات وطنية ودولية وبنوك الاستثمار وبنوك التنمية والمؤسسات المعنية بتشجيع الصادرات والاستثمارات الخاصة والابتكار والتطوير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعرض المشروعات المقدمة واختيار أفضل 18 مشروعا من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست، بحيث يتم توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن انطلاق المنصة الإلكترونية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واستقبال المشروعات على الموقع الالكتروني ( http://www.sgg.eg )، معلنًا تخصيص الخط الساخن (2135603/ 088) لتلقي استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال أعضاء اللجنة التنفيذية ومقررها (عبد الباقي سيد)، على أن يتم الإعلان عن أي تفاصيل للمبادرة أو منشورات التوعية على المنصة الإلكترونية للمبادرة والصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. (https://www.facebook.com/assioutgovernorate ) .