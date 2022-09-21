عضو لجنة العفو الرئاسي ينشر أول صور للمفرج عنهم: «بشائر الفرحة مستمرة»

نشر النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، صورا للمفرج عنهم ضمن قائمة العفو الجديدة، التي ضمت 28 اسما.

فرحة أهالي المفرج عنهم

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي، في بيان، إن هذه الصور من إتمام الإفراج عن مجموعة: «فرحة أهالي المفرج عنهم في استقبالهم، وتستمر بشائر الفرحة بإذن الله».

قائمة المفرج عنهم بعفو رئاسي

وكانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت أمس، الإفراج عن مجموعة جديدة من الشباب المحبوسين، قائلة: «تتوالى بشائر الخير، بالإفراج بالعفو الرئاسي عن مجموعة جديدة من المحكوم عليهم»، وهم:

1 - هيثم عبدالقادر قلسم حسن.

2- محمد فؤاد احمد محمد

3- حسن عبدالوهاب عبدالحميد

4- محمد السيد محمد مهدي

5- أحمد سعيد دسوقي علي

6- حمدي محمود أحمد أحمد بريس

7- طارق إبراهيم حلمي عبدالحميد

8- حسام محمد عبدالغفار ناصر

9- سليمان عبدالرحمن سليمان

10- أحمد لطفي محمد عبدالقادر

11- طه عبدالتواب حسن إبراهيم

12- جمال محمد محمد سلامة الجمال

13- علاء السيد محمد عبدالرحمن

14- عمرو عبدالحليم سيد مسلم

15- محمد فؤاد حبشي جوهر

16- أحمد محمد إبراهيم علي

17- صلاح الإمام أحمد العبيط

18- مجدي عطية عبدالرحمن الجندي

19- ياسر فاروق سيد حسانين

20- محمد علي مندور السيد الجزار

21- عبدالعزيز محمد أنور السيد أباظة

22- عاطف حسن محمود محمد

23- نور الدين معتز محمود عبدالعزيز

24- أماني فاروق إسحاق شعبان

25- سيدة عبدالله محمد إبراهيم

26- شيرين شوقي محمد محمد عيد

27- جنان محمد جمعة جودة

28- حنان محمد هاشم العرابي.