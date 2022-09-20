عضو بـ«العفو الرئاسي»: عمل اللجنة مستمر بالتنسيق مع كل الجهات المعنية

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه بعد التنسيق مع الجهات المعنية جار الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهم، مضيفا: «عمل اللجنة مستمر بالتنسيق مع كل الجهات المعنية».

وتيرة سريعة لعمل لجنة العفو

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الدفعة الأخيرة من المفرج عنهم تأتي في سياق دفعات متتالية أصبح الفترات الزمنية بينها قليلة للغاية، وبالتالي بات هناك وتيرة سريعة لعمل لجنة العفو، بالتزامن مع التركيز على مدار الأيام القليلة الماضية على ملف دمج المفرج عنهم.

دمج المفرج عنهم في المجتمع

واستطرد: «التوجيهات الرئاسية تفيد بأن عمل اللجنة لا يقتصر فقط على تلقي الحالات وتطبيق المعايير وإرسال الحالات لمؤسسة الرئاسة، ولكن يجب أن يمتد إلى مباشرة تلك الحالات بعد الخروج من السجن وإزالة أية أخطار لفترة حبسهم وإسهال إدماجهم في المجتمع بتوفير فرص عمل لعودتهم إلى أعمالهم مرة أخرى».

ووجه عضو لجنة العفو الرئاسي، الشكر لـ مؤسسة الرئاسة، والنائب العام، ووزارة الداخلية، والزملاء بلجنة العفو الرئاسي، قائلا: «نتوجه جميعا بالشكر لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر للجنة، وكذلك نتوجه بالتحية للنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المشكورة لإنجاح عمل اللجنة».