مصرع عامل تناول جرعة دواء زائدة عن طريق الخطأ بالمنوفية

لقى عامل مصرعه إثر إصابته بحالة تسمم بعد تناول جرعة دوائية زائدة في منطقة الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار لمركز شرطة شبين الكوم

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع عامل مقيم بدائرة المركز إثر إصابته بتناول جرعة دوائية زائدة، ما أدى إلى إصابته بحالة تسمم ونقله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي ولكن جثة هامدة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق بتفاصيل الواقعة.

تناول جرعة دوائية زائدة عن طريق الخطأ

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وبسؤال أسرة العامل، أكدوا أنه كان مريضًا ويتردد على مستشفى الصحة النفسية بميت خلف، وتوفى بعد تناوله أدوية علاجية متأثرا بإصابته بحالة تسمم نتيجة جرعة دوائية زائدة عن طريق الخطأ، نافين وجود شبهة جنائية.

وبعد سماع أقوال الشهود وإرفاق التقرير الطبي لحالة العامل المتوفي، حررت مركز شرطة شبين الكوم محضر يحمل رقم 13192، وأمرت جهات التحقيقات بدفن الجثة وعدم وجود شبهة جنائية، وتم استخراج تصريح الدفن وتسليمه إلى زاويه لدفنه بمسقط رأسه.