إصابة طفل بلدغة عقرب ونقله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي في المنوفية

أصيب طفل في قرية جريس بمركز أشمون في محافظة المنوفية، بلدغة عقرب، وجرى نقل الطفل المصاب إلى قسم السموم في مستشفى شبين الكوم الجامعي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للطفل البالغ من العمر 8 سنوات، وكي يحصل على اللقاح المخصص لحالات لدغ العقارب.

إصابة طفل بلدغه عقرب في يده بأشمون

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بإصابة طفل يدعي «أ.ع»، 8 سنوات، مقيم بقرية جريس بدائرة المركز، بلدغة عقرب في يده، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

مصرع طفل غرقا في قرية دروة بالمنوفية

وعلى صعيد آخر، شهد مركز أشمون في المنوفية، غرق طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، في فرع النيل المار بقرية دروة في دائرة المركز، وجرى الدفع بقوة من الإنقاذ النهري في المنوفية للبحث عن الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وسماع أقوال الشهود وأسرة الطفل.