نقيب التمريض: توجيهات الرئيس بتطوير القطاع خطوة مهمة في الجمهورية الجديدة

قالت كوثر محمود، نقيب التمريض، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، أمر مهم للغاية، بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وأضافت نقيب التمريض في تصريحات لـ«الوطن»، أن «النقابة تثمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستدعم ذلك بتوفير برامج تدريبية لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وزيادة مهارات التواصل، والتشديد على الالتزام بميثاق شرف المهنة، كما ستشمل تطوير مهارات أطقم التمريض من خلال برامج متخصصة لتعليم اللغة الإنجليزية المتخصصة، وتطبيقات الكمبيوتر المتعلقة بالمهنة، إذ أن كل التعاملات والإجراءات بالجمهورية الجديدة ستتم بشكل إلكتروني.

تدريب أطقم التمريض

ودعت نقيب التمريض، إلى أن تشمل الاستراتيجية تقديم دورات تدريبية متخصصة لأطقم التمريض على التخصصات الحرجة والنادرة والدقيقة، التى تشمل جراحات القلب المفتوح وزرع الكبد والنخاع وغيرها، لرفع مهارة أطقم التدريب في المستشفيات، لافتة إلى أن تلك البرامج، لم يتم التدريب عليها من قبل بمقر النقابة.

رفع كفاءة العاملين بالتمريض

أكدت نقيب التمريض، أن النقابة تسعى لرفع كفاءة العاملين بالتمريض في أسرع وقت ممكن، موضحة أنه جار تجهيز مقرات النقابة العامة، والفرعيات بمراكز لتعليم اللغة الإنجليزية والكمبيوتر، كما تم التعاقد مع مراكز متخصصة ومعتمدة، وذلك في حال عدم توافر المواصفات الخاصة لتلقي التدريب في أي مقر من الفرعيات.

وأوضحت أن الدورات التدريبية للغة الإنجليزية، ستركز على المصطلحات الطبية المتخصصة، إلى جانب تعلم اللغة الأساسية، كما ستضمن دورات الكمبيوتر التدريب على إجراءات إدخال ملف للمريض على السيستم، والتعامل الإلكتروني مع كل أقسام المستشفى، واستقبال النتائج من أقسام المعامل والأشعة، إذ تهدف تلك الدورات التدريبية على تأهيل جميع أطقم التمريض في كل المراحل العمرية، حتى 60 عاما.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتمع مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة فى مجال الرعاية الصحية للمواطنين.