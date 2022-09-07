نقيب التمريض تشارك فى دورة لتدريب «القابلات» على تشجيع الولادة الطبيعية

شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في الدورة التدريبية الخاصة بتدريب «القابلات» على برنامج لدعم صحة المرأة وتشجيع الولادات الطبيعية، حيث تستمر فعالياته لمدة 6 أشهر، تحت رعاية الدكتورة عبلة الألفي عضو مجلس النواب، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قطاع الرعاية الصحية والتمريض.

وأوضحت «محمود»، أن البرنامج يهدف للمساهمة في التقليل من معدلات الولادة القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية، لافته إلى أن البرنامج ينفذ للمرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تنفيذه في المرة الأولى لمجموعة من «القابلات» المتميزات بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع اليونسيف.

تنفيذ برنامج «القبالة» بجامعتي الجلالة والملك سلمان

وتابعت نقيب التمريض، أنه استكمالا لدعم دور القبالة، فقد عُقد أول اجتماع بكلية التمريض جامعة القاهرة، ضم كلا من نقيب عام التمريض، والدكتورة نعيمة القصير ،ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة شادية عبدالقادر، رئيس لجنة القطاع، وعبير سعد زغلول، عميد كلية تمريض القاهرة، وبمشاركة عدد من الأساتذة المتميزين والمتخصصين في مجال النساء والتوليد لتطبيق برنامج القبالة بجامعتي الجلالة والملك سلمان، تمهيداً لتطبيقها في كافة كليات التمريض الحكومية والأهلية.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يشدد دائما على أهمية تنفيذ برنامج الزمالة المصرية في مجال «القبالة»، وذلك للمساهمة في حل المشكلة القومية الخاصة بارتفاع نسب القيصريات وتأهيل قابلات للقيام بمتابعه السيدات الحوامل حتى الوصول الي الولادة الآمنة من خلال الأ،طباء.