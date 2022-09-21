«المالية» تواصل صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 غداً

يصرف العاملون والموظفون في 33 وزارة وجهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة مرتبات شهر سبتمبر 2022 لليوم الثاني على التوالي، صباح غد الخميس، الموافق 22 سبتمبر، بعدما بدأت وزارة المالية، اعتباراً من اليوم الاربعاء، صرف مرتبات العاملين في 33 وزارة وجهة أخرى.

الكتاب الدوري بصرف مرتبات سبتمبر 2022

ووفقاً لكتاب دوري بصرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين والموظفين في الدولة، فقد بدأت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، في صرف مرتبات الشهر الجاري، للعاملين في 33 وزارة وجهة حكومية، تابعة للجهاز الإداري للدولة.

وبحسب للكتاب الدوري، الصادر عن وزارة المالية، في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، تحدد مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر لتكون على مدار خمسة أيام، حيث تم تقسيم الوزرات والهيئات على يومين، إذ يصرف العاملون في 33 وزارة مرتباتهم اليوم الأربعاء، ثم يصرف العاملون في باقي الوزرات والهيئات، والتي يبلغ عددها 33 هيئة أخرى، مرتباتهم صباح غد الخميس، الموافق 22 سبتمبر.

3 أيام إضافية لاستكمال صرف مرتبات سبتمبر 2022

وبحسب الكتاب الدوري، خصصت وزارة المالية ثلاثة أيام اخرى الأسبوع المقبل، لاستكمال صرف مرتبات سبتمبر 2022 للموظفين الذين لم يتمكنوا من الصرف يومي الأربعاء والخميس، إذ يمكنهم صرف مرتباتهم لشهر سبتمبر بدايةً من يوم الأحد 25 سبتمبر، والاثنين 26 سبتمبر، وأخيراً الثلاثاء 27 سبتمبر.

وأوضحت وزارة المالية في الكتاب الدوري أنه سيتم ضخ مرتبات شهر سبتمبر 2022 في ماكينات الصراف الآلي، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، في نفس المواعيد المحددة سلفاً في الكتاب الدوري، منعاً للتكدس والتزاحم داخل المقرات والهيئات الحكومية.