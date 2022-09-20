المالية: مزاد علني لبيع سيارات وموتوسيكلات غدا.. أسعار كراسة الشروط

كشفت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لوزارة المالية، عن عقد جلسة مزاد علني صباح غد الأربعاء الموافق لـ 21 سبتمبر الحالي، لبيع «لوطات سيارات وموتوسكيلات»، مملوكة لعدة جهات حكومية بنادي الجيزة الرياضي بمحافظة الجيزة.

مزاد علني لبيع السيارات الأربعاء

وقالت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها ستعقد جلسة مزاد علني في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر غدا الأربعاء الموافق لـ 21 سبتمبر الحالي، أوضحت أن السيارات المدرجة للبيع تشمل سيارات سوزوكي، وهيونداي وشيفرولية، ونيسان وباسات وأيسوزو وإسكودا، ومرسيدس بنز وسيارات كورية ماركة صني علاوة على مجموعة كبيرة من الموتوسيكلات.

قيمة شراء كراسة شروط المزاد العلني بقاعة نادي الجيزة الرياضي

وذكرت الهيئة أن قيمة كراسة الشروط اللازمة لدخول قاعة المزاد العلني بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة لا تزيد قيمتها عن الـ 400 جنيه، وشددت على ضرورة اقتناء كراسة الشروط قبل دخول القاعة، إذ أنها أحد الشروط الأساسية لحضور جلسة المزاد.

وأوضحت أن دخول القاعة والمشاركة يتطلب سداد قيمة التأمين المؤقت المقدر بـ 10000 جنيه، وتسليم إيصال الدفع إلى المسؤولين عن تنظيم الجلسة ويمكن استرداد القيمة عقب انتهاء فعاليات جلسة مزاد في حال عدم رسو المزاد على صاحب قيمة التأمين المؤقت، بينما يتم زيادة قيمة المزاد لـ 30% في حال الفوز به على أن تسدد باقي القيمة في غضون 15 يوما على الأكثر.