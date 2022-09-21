وفد الأزهر في جامبيا يلتقي مسؤول الرعاية الطلابية بالمجلس الأعلى الإسلامي

زار الوفد الأزهري الذي أرسله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى «جامبيا» وعلى رأسه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، والدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وعضوية الدكتور فتحي فهمي مدير عام إدارة الوافدين بالمجمع، الدكتور أشرف رجب مسؤول الرعاية الطلابية، المجلس الأعلى الإسلامي بجامبيا؛ بحضور قنصل مصر في السنغال، والذي أكد أطروحات الوفد الأزهري أثناء اللقاء فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين.

جهود الأزهر في دعم الطلاب الوافدين

تناول اللقاء سبل تفعيل التعاون المشترك في المجالات المختلفة، منها زيادة عدد المنح المقدمة من الأزهر الشريف إلى الطلاب والطالبات سواء التخصصات الأزهرية أو العلمية، إضافة إلى الحديث عن جهود مصر والأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين، وخاصة الطلاب الأفارقة وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة وتنمية مهاراتهم الشخصية.

وتناول اللقاء الدور العالمي الذي يؤديه مبعوثو الأزهر الشريف إلى دول العالم المختلفة في نشر المنهج الأزهري الذي يتميز بالوسطية والاعتدال وقبول الآخر ودعم التعايش السلمي المشترك بين الجميع، وما تقوم به أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى في تدريب الأئمة من جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

سبل دعم مركز تعليم اللغة العربية بجامبيا

وناقش الوفد مع أعضاء المجلس سبل دعم مركز تعليم اللغة العربية بجامبيا من خلال التعاون المشترك مع مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بالأزهر الشريف سواء فيما يخص المقررات التعليمية أو المعلمين أو غير ذلك من الاحتياجات العلمية والفنية.

تأتي تلك الاتفاقيات في إطار الدور الريادي للأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورعاية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نشر العلم والثقافة والمعرفة بجميع دول القارة الأفريقية.