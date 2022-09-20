كليات بمجموع أعلى من 90% في تنسيق الأزهر 2022 للبنبن والبنات

أعلنت جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة تنسيق الأزهر 2022 للمرحلتين الأولى والثانية، للناجحين من طلاب الثانوية الأزهرية، خلال مؤتمر الدكتور سلامة داود القائم بتسيير أعمال رئيس الجامعة، الذي كشف خلاله نتيجة التنسيق للعام الجامعي الجديد، إذ شهد الإعلان كليات بمجموع أعلى من 90%.

تنسيق الأزهر 2022

أشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن هناك زيادة في القبول بكليات الطب والهندسة بنسبة 40%، وفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بزيادة أعداد الطلاب بالقطاعين الطبي والهندسي، بالإضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى بكليات أصول الدين، ليصل إلى أكثر من 58%، واللغة العربية لأكثر من 55%، والشريعة والقانون لأكثر من 69%.

كليات بمجموع أعلى من 90%

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، كليات بمجموع أعلى من 90% بشعبتى العلمي والأدبي، سواء من الطلاب أو الطالبات، وهى كالآتى:

كليات بنين بمجموع أعلى من 90%

- كلية الطب للبنين بالقاهرة تخصص عام: 625 درجة بنسبة 96.15%.

- كلية الطب بنين دمياط تخصص عام: 620 درجة بنسبة 95.38%.

- كلية الطب بنين أسيوط تخصص عام: 616 درجة بنسبة 94.77%.

- كلية الصيدلة للبنين بالقاهرة تخصص عام: 607 درجات بنسبة 93.38%.

- كلية الصيدلة بنين أسيوط تخصص عام: 603 درجات بنسبة 92.76%.

- كلية طب الأسنان بنين بالقاهرة تخصص عام: 615 درجة بنسبة 94.62%.

- كلية طب الأسنان بنين بأسيوط تخصص عام: 613 درجة بنسبة 94.30%.

- كلية الهندسة بنين بالقاهرة تخصص عام: 591 درجة بنسبة 90.92%.

كليات بنات مجموعها فوق 90%

- كلية الطب بنات دمياط تخصص عام: 620 درجة بنسبة 95.38%.

- كلية الطب بنات بالقاهرة تخصص عام: 625 درجة بنسبة 96.15%.

- كلية الصيدلة بنات بالقاهرة تخصص عام: 607 درجات بنسبة 93.38%.

- كلية طب الأسنان بنات بالقاهرة تخصص عام: 615 درجة بنسبة 94.62%.

- كلية الهندسة بنات بالقاهرة تخصص عام: 591 درجة بنسبة 90.92%.

- كلية الطب بنات أسيوط تخصص عام: 616 درجة بنسبة 94.77%.

- كلية الصيدلة بنات أسيوط تخصص عام: 603 درجات بنسبة 92.76%.

النتيجة الكاملة لتنسيق الثانوية الأزهرية 2022:

- نتيجة تنسيق بنين هنا.

- نتيجة تنسيق البنات هنا.