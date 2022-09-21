«أبو» يحتفل ببراءته من سرقة لحن 3 دقات بحضور هاني شنودة (صور)

نظمت شركة مزيكا احتفالية بعد أن قضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، برفض الدعوى التي أقامها الموسيقي عادل حقي ضد المطرب أبو، إذ زعم الأول، أنّ الأخير استعان بمقطع من الموسيقى التصويرية لفيلم «تصبح على خير» لاستغلالها في أغنية «3 دقات».

الحكم يرسخ مبدأ الملكية الفكرية

وصرح المستشار القانوني حسام السنهوري، محامي الفنان أبو، في بيان، بأن «هذا الحكم بات، ويقطع أي نزاع في هذا الشأن، ويرسخ مبدأ الملكية الفكرية، وهو توافر عنصر الابتكار ليتمتع أي مصنف بالحماية القانونية».

هاني شنودة يُقدم تقريرا استشاريا في النزاع

وكان الموسيقار هاني شنودة، قدم تقريرًا استشاريًا في هذا النزاع، وأوضح أن «ما تم استعماله في اللحنين معروف في المجال الموسيقي بالدائرة الخامسة، وهي جملة موسيقية معروفة ومتكررة لا يوجد بها ابتكار من الأساس ومستخدمة في كثير من الأغاني العالمية، وبالتالي لا يوجد أي اعتداء على اللحن».

وتُعد شركة مزيكا، طرفًا في هذا النزاع، باعتبارها المسؤولة عن توزيع الأغنية في جميع أنحاء العالم، ما دفعها لتنظيم احتفالية بعد هذا الحكم قبل ساعات، بحضور المنتج محسن جابر، والمنتج محمد جابر، والمهندس مصطفى جابر، والمهندس هشام الجزار، والفنان أبو، والموسيقار هاني شنودة، والمستشار القانوني حسام السنهوري.