يسرا تحتفل بعيد ميلادها وهي تغني 3 دقات على رقصات بدرة

نشرت الراقصة بدرة فيديو لوصلة من رقصاتها مع الراقصة سميرة بوضرغام، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وظهرت في الفيديو الفنانة يسرا وهي تغني أغنية «3 دقات»، احتفالا بعيد ميلادها الـ67.

غادل عادل توجه رسالة تهنئة يسرا

بينما حرصت الفنانة غادة عادل توجيه رسالة تهنئة لـ يسرا، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»، قائلة :«أحلى وأجمل وأجدع وأطيب قلب، جوا ومن برا واحد، كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى حاجة في حياتنا السنة دي، وكل أحلامي السعيدة بتتحقق معاكي».

تواصل يسرا تصوير مسلسل «أحلام سعيدة»

بينما تواصل يسرا تصوير مسلسل «أحلام سعيدة»، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم علي شاشة قناه«أون»، بطولة غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، انتصار، نبيل نور الدين، نور محمود، شيماء سيف، ملك بدوي، ومن تأليف هالة خليل، ومن إخراج عمرو عرفة.

وتدور أحداث مسلسل «أحلام سعيدة»، حول فريدة، وشيرين، وليلي، ثالث سيدات في منتصف العمر يعانين من الرق وصعوبة في النوم يجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطيمشاكلهن ومواصلة الحياة بشكل افضل .

مشاركة يسرا في مسلسل «البحث عن علا»

بينما شاركت مؤخرا يسرا في مسلسل «البحث عن علا»، بطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسي، محمود الليثي، داليا شوقي، خالد النبوي، عمر شريف أيسل محمد رمزي، يسرا، شيرين رضا، فتحي عبدالوهاب، ومن تأليف مها الوزير، من إخراج هادي الباجوري.

رحلة الدكتورة الصيدلانية علا عبدالصبور بعد إنفصالها عن زوجها هشام في محاولة منها لمواكبة تطورات الحياة واكتشاف نفسها ومحاولتها البحث عن الحب بجانب مراعاة المسئوليات الموضوعة على عاتقها.