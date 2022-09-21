رئيس الرعاية الصحية: «شرم الشيخ الدولي» أول مستشفى أخضر ذكي في مصر

اجتمع الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، مع الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وذلك بمقر مستشفى شرم الشيخ الدولي، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء.

توفير كل الخدمات الطبية بجميع مستوياتها العلاجية

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان الاستعدادات والتجهيزات الطبية الجارية في إطار استعدادات استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، والتي تشمل توفير كل الخدمات الطبية بكل مستوياتها العلاجية والوقائية والإسعافية للوفود المشاركة بالمؤتمر.

واستعرضا كل السياسات والاستراتيجيات والإجراءات التنفيذية لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي كنموذج لأول مستشفى أخضر صديق للبيئة في مصر.

الحدث الأهم عالميًا في عام 2022

وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال ورشة العمل التي عقدت عقب الاجتماع، إلى التنسيق مع كل الجهات للمشاركة في أعمال فعاليات COP27، باعتباره الحدث الأهم عالميًا في عام 2022، فإلى جانب تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية، يتم مناقشة التنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين المبتكرين والمبدعين في الأعمال التي تساعد البيئة من قطاع الرعاية الصحية.

أشار إلى وجود جهاز لتنقية الهواء air quality system بشرم الشيخ ورصد المواد المختلفة به، وأن ذلك الجهاز بإنتاج وابتكار مصري 100%، مضيفًا أنه نبحث حصوله على براءة اختراع وتسجيله باسم مصر، كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى السير في هذا الاتجاه وتوثيق مثل هذه التجارب الجديدة في العالم، مما يعظم دور الشباب خاصة من المبتكرين والمبدعين.

«شرم الشيخ الدولي» أول مستشفى أخضر في مصر

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، جهود منظمة الصحة العالمية، والمستشارين المتخصصين بها، لدعم هيئة الرعاية الصحية في تنفيذ خطتها نحو تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي كنموذج لأول مستشفى أخضر في مصر، إضافة إلى وضع استراتيجية على المستوى القومي لمنشآت صحية خضراء مستدامة، ترتكز على تناول البعد الاقتصادي للمشاكل البيئية والإصحاح البيئي، والتي تُظهر ما تتحمله الدول نتيجة التلوث البيئي، وما ستحققه من مكاسب كبيرة نتيجة هذا الإصحاح.

أشار إلى أن تسجيل الهيئة العامة للرعاية الصحية كأول عضو بشبكة المستشفيات العالمية الخضراء لرعاية صحية بدون ضرر من داخل جمهورية مصر العربية، وتمت هذه الخطوة حاليًا بتسجيل الهيئة كأول عضو مصري بشبكة المستشفيات الخضراء العالمية GGHH - Global Green and Healthy Hospitals وهي تُعد الخطوة الأولى لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي لمستشفى أخضر مستدامة.

أضاف أنه في إطار تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات التحول الرقمي، فمن المقرر تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولى إلى مستشفى ذكي يعتمد على التكنولوجيا الرقمية في كل الإجراءات والخدمات المقدمة للمرضى، وهو ما يسهم في النهاية إلى الوصول بالمستشفى لأن تكون مستشفى أخضر ذكي، ما يضمن تحقيق سرعة الاستجابة للمرضى فى تلقى خدمات التشخيص والعلاج، فضلاً عن ضمان حوكمة الإجراءات، وسرعة ودقة التشخيص للأمراض بما يسهم في سرعة تلقى العلاج، فضلًا عن كونه مستشفى أخضر صديقة للبيئة.

ومن جانبها قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، يسعدنا أن نشهد الاستعدادات الصحية في مستشفى شرم الشيخ الدولي من خلال زيارة وفد منظمة الصحة العالمية من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ومكتب جمهورية مصر العربية للمستشفى، مؤكدة التزام المنظمة بمواصلة الدعم الفني واللوجستي لوزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للرعاية الصحية ومختلف الجهات المعنية في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل وما يستلزمه هذا الحدث الدولي الهام من تجهيزات طبية بما يخدم الاحتياجات الصحية للوفود والتجمعات البشرية المشاركة.

وأضافت: «نثمن أيضا التعاون بين الهيئة ومنظمة الصحة العالمية لتقييم الجهود الجارية لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي لنموذج لأول مستشفى أخضر وصديق للبيئة في مصر وذلك بناءً على دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة -2022، والذي تم إصداره بالشراكة بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومنظمة الصحة العالمية في مصر ، مشيرة أنه من خلال العمل المناخي والصحي، تعمل المنظمة مع مختلف الجهات لتخفيف حدة تأثير تغير المناخ على صحة الإنسان ودعم قدرة المنشآت الصحية على الاستجابة للتغيرات المناخية لتوفير أفضل مستوى ممكن من الصحة لجميع من يعيش على أرض مصر والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030».

وأثنت ممثل منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي تمت بالمستشفى تمهيدًا للتحول الأخضر نحو منشآت صديقة للبيئة، تماشيا مع اتجاه الدولة المصرية في الاهتمام بقضية التغيرات المناخية ودور هيئة الرعاية الصحية في تبني التوجه الأخضر بمنشآت الهيئة سعيًا في تقليل البصمة الكربونية والانبعاثات الضارة من المنشآت الصحية والذي يترتب عليه تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية.