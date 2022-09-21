انتشال جثة طفل غرق في ترعة «قرية 6» بالبحيرة

غرق طفل في ترعة قرية 6 التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة قبل قليل، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار للأجهزة الأمنية

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد بغرق طفل داخل ترعة قرية 6 التابعة لذات المركز، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الطفل

بالانتقال والفحص تبين وفاة فارس محمد علي، 4 سنوات، مقيم قرية 6 التابعة لذات المركز، وانتشلت الجثة، وحٌفظت تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى إدكو العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

حالة غرق أخرى أمس

وشهدت مدينة إدكو بمحافظة البحيرة أمس، حادث غرق طفلة وإصابة ابنة عمها جراء سقوطهما بترعة أمام منزلهما بقرية 1، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إدكو العام، كما نقلت الطفلة المصابة إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث وضعت داخل غرفة العناية المركزة لسوء حالتها الصحية.