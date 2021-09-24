غرق طالبين بكلية الطب في البحيرة.. انتشال جثمان أحدهما والبحث عن الآخر

حالة من الحزن خيمت على أهالي قرية «الطود» بمركز «كوم حمادة» بمحافظة البحيرة عقب نبأ وفاة طالبين من أبنائها، إثر غرقهم بمحافظة مطروح اليوم، وتم انتشال جثمان أحدهما وجاري البحث عن الآخر.

تحديد هوية الشابين

وتبين أن الطالبين هما عبدالله أبو عاصي ومحمد مصطفى، بالفرقة الرابعة بكلية الطب، حيث لقيا مصرعهما إثر غرقهما بمدينة مطروح وجرى استخراج جثمان عبدالله أبو عاصي، وجاري البحث عن جثة الشاب الآخر.

الاستعداد لاستقبال الجثامين

وتستعد أسر الشابين في القرية لاستقبال الجثمانين لتشييعهما إلى مثواهما الأخير وسط حالة من الحزن والترقب، لا سيما أن هناك جثمانا لم يتم انتشاله بعد.