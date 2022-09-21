«حسن وشنودة» رفيقان في الوطن والإسعاف والأمانة.. «أعادا مليون جنيه لأسرة متوفى»

«دي مش أول مرة والأسبوع الماضي سلمنا متعلقات ذهبية في حادث بمبلغ كبير، وإحنا أقسمنا في العمل على الأمانة»، بهذه الكلمات التي تدل على الإخلاص والأمانة والقناعة، سرد «حسن وشنودة»، السائق والمسعف بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، اللذان أعادا مليونا و27 ألف جنيه لأسرة متوفى لقى مصرعه في حادث سير.

شنطة سفر بجوار السائق بداخلها المبلغ المالي

شنودة معوض نخلة، مسعف بوحدة إسعاف مركز القوصية، سرد تفاصيل الواقعة لـ«الوطن» قائلًا: إنه وصل إليهم بلاغ من غرفة العمليات في الساعة التاسعة صباحًا بوقوع حادث سيارة ملاكي على بعد 20 كيلو من مكان نقطة الإسعاف المتمركزين بها، فعندما وصلنا إلى الحادث وجدنا المصاب جثة هامدة، فبدأنا في جمع بيانات المتوفى ووجدنا بجانبه على الكرسي الأمامي حقيبة سفر وبها مبلغ مالي كبير، فأول حاجة فكرنا فيها هي الحفاظ على هذه الأموال فحاولنا تسليمها لرجال الشرطة الذين وصلوا لمكان الحادث رفضوا بحجة أن المبلغ كبير وعليهم مسؤولية ويجب تسليمها بديوان المركز.

وتابع: بعدها تواصلنا مع مدير مرفق الإسعاف والذي تواصل مع مركز شرطة القوصية والذي أكد لنا أن نائب المأمور في انتظارنا لعمل محضر تسليم بالمبلغ المالي فتوجهنا إلى المستشفى وسلمنا الجثة للمشرحة وذهبنا إلى ديوان مركز الشرطة وتم التواصل مع شقيق المتوفى الذي كان في طريقه للمستشفى لاستلام الجثة فحضر إلى ديوان المركز وسلمناه المتعلقات فكان المبلغ مليونا و25 ألف جنيه في الشنطة و2000 جنيه أخرى متعلقات شخصية بحوزته، وحررنا محضر تسليم بالمبلغ في حضور مشرف قطاع الإسعاف بديوان مركز الشرطة.

وقائع متكررة في الحوادث

وأضاف المسعف أن «دي مش أول مرة نلاقي حاجات في حوادث، والموضوع متكرر معانا، فالأسبوع الماضي سلمنا في حادث أيضا متعلقات ومشغولات ذهبية بمبالغ كبيرة جدًا والموضوع أصبح متكرر معانا في حوادث الطرق مع كل أطقم الإسعاف على مستوى المحافظة، وأن مدير المرفق والقطاع أكدوا علينا باستمرار بحفظ الأمانة ولازم نحافظ عليها دينيا وأخلاقيا وإنسانيا».

تحرير محضر تسليم بالمبلغ المالي

«أقسمنا في عملنا على حفظ الأمانة» بهذه العبارات سرد حسن محمد حسن، سائق سيارة الإسعاف، الواقعة قائلًا إنه «بعد توجهنا بالجثة إلى المستشفى، حررنا إيصالا بتسليم المبلغ ووقع عليه شقيق المتوفى وإحنا قررنا لم ناخذ أي جنيه من تلك الأموال، والحمد لله أن العملية مستورة، وأن كل أطقم الإسعاف يعملون على حفظ الأمانات».

بلاغ بوقوع حادث سيارة ملاكي بالصحراوي الغربي

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بحري مدخل مركز ومدينة منفلوط على الطريق الصحراوي الغربي، ووفاة قائدها «محمود.أ.ي»، 40 عامًا، ومقيم مركز فرشوط بمحافظة قنا، وتم نقله بواسطة طاقم إسعاف مركز القوصية إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.