اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تحمي «الاقتصاد والأفكار والمبدعين»
كتب:
محمود البدوي
08:13 م | الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأربعاء 21 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى:
- اليوم .. الرئيس السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
- مصر تحمي «الاقتصاد والأفكار والمُبدعين»
- إطلاق الجهاز القومي لحماية الابتكار ضمن خطة التنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030»
- أستاذ قانون: الملكية الفكرية علم يحقق تريليونات الدولارات .. وخبراء: ستقضي على تزييف العلامات التجارية وتحمي الاقتصاد
- رئيس «براءات الاختراع»: مصر تشهد صحوة كبيرة في «البحث العلمي والابتكارات» وتحتل المركز الثاني عربيا
- خبير دولي: نسبة القرصنة تتجاوز 75% في سوق النشر والمبدع يشعر أن «شغلته مش جايبة فلوس»
- «الجامعات» تُحصن ثرواتها العلمية ضد «السرقات» بفحص الرسائل والأبحاث وتوعية الباحثين بخطوات التسجيل
- «المؤلفين والملحنين»: خطوة للحفاظ على حقوق مهدرة.. وصُناع النشر: بارقة أمل للمهنة وستحقق عائدات كبيرة
- تكليفات رئاسية بتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لـ «ذوي القدرات»
- «القاهرة للدراما».. الفراعنة جاهزون للاحتفال برعاية «المتحدة»
- «جبر» يفتتح اجتماعات لجنة الإعلام العربي: نسعى لتوحيد الجهود
- «العفو الرئاسي» تعلن عن قائمة جديدة من المفرج عنهم تضم 28 اسمًا
الصفحة الثانية
- «البترول»: منتجات بمواصفات عالمية لتلبية احتياجات السوق
- «الصحة»: خرائط سنوية لقوافل العلاج بالمناطق الأولى بالرعاية
- «مثلث ماسبيرو»: القرعة العلنية للعائدين خلال أيام
- مباحثات «مصرية – يابانية» لتعزيز التعاون في الموارد المائية
- «الزراعة» تكرم مزارعي القمح الأعلى إنتاجية
- «البيئة» تشارك في اليوم العالمي لـ «الشواطئ» بحملة لتنظيف قاع البحر في «ستانلي» بالإسكندرية
- منصات «المتحدة» تتوسع في حملة «أخلاقنا الجميلة» لتأكيد القيم الإنسانية
- «صاحبة السعادة»: «المتحدة» معنية بتحقيق جودة الإعلام والفن
الصفحة الثالثة
- إعفاء 4.5 مليون طالب من دفع المصروفات بتوجيهات رئاسية
- «التعليم»: تدريب الطلاب والمعلمين على نماذج امتحانات «الثانوية»
- «القاهرة وواشنطن» تؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية
- «مدبولي»: نسعى للاستفادة من جميع الآراء المطروحة بـ «المؤتمر الاقتصادي»
- وزير الدفاع يُشيد بجهود «حرس الحدود» في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية
- مصر تسجل أقل معدل بطالة منذ 30 عامًا بفضل «المشروعات القومية»
الصفحة الرابعة
- مهرجان القاهرة للدراما.. الفراعنة جاهزون للاحتفال
- 24 ساعة من سحر الشاشة الصغيرة بفضل «الشركة المتحدة»
- تكريم «السعدني والليثي والعمري» بالدورة الأولى.. و«المهن التمثيلية»: أصحاب إسهامات فنية كثيرة
- مُقدمتا الحفل على «DMC»: تنظيم «المتحدة» للحدث يشعرنا بالطمأنينة
- فنانون ونقاد: يحفز صناع المسلسلات ونفتقده منذ 15 عامًا
- مقال لـ مصطفى عمار تحت عنوان «مهرجان القاهرة للدراما وعودة الروح للفن»
- عمدة الدراما يتغيب عن الحضور لأسباب صحية.. و«العمري»: «تكريمي مفاجأة خارج التوقعات»
- عمرو الليثي: والدي أثرى الساحة الفنية والإعلامية لمدة نصف قرن
الصفحة الخامسة
- «سيتي سكيب» ينطلق اليوم تحت شعار «مصر في طليعة التغيير»
- دعوة آلاف الإعلاميين لحضور المعرض
الصفحة السادسة
- «IGI Developments» تشارك بمعرض «سيتي سكيب مصر» بأكبر محفظة من الوحدات السكنية الفاخرة باستثمارات 22 مليار جنيه
- مدعومة بخبرات المجموعة الدولية للاستثمارات «IGI» و«عائلة شتا» التي تمتد لـ 80 عامًا
- «إنرشيا» تركز على زيادة حجم التسليمات والارتفاع بمعدلات التنفيذ بمشروعاتها خلال 2022
- محمد هاني العسال: نمتلك محفظة أراض تقدر بنحو 7.1 مليون متر مربع
الصفحة السابعة
- «هايد بارك» تواصل مسيرة التنمية العمرانية.. الشركة تطور مشروعات في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي
- «هايد بارك» تظهر بمشروعات متعددة كبرى بـ «سيتي سكيب» بأنظمة سداد مرنة
الصفحة الثامنة
- «ماونتن فيو» تطلق مشروع «ماونتن فيو 4» في مدينة السادس من أكتوبر بوحدات كاملة التشطيب.. والتسليم خلال عام
- «سكاي أبو ظبي» تعرض أفضل الفرص الاستثمارية بمشروعها « Capita Avenue » عبر مشاركتها في «سيتي سكيب 2022»
- «مدينة نصر للإسكان والتعمير» تحتفل بمرور أكثر من 60 عامًا على وجودها بالسوق المصرية
الصفحة التاسعة
- ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».. وتحت رعاية الرئيس السيسي
- «الملكية الفكرية».. استراتيجية قومية لحماية «إبداع المصريين»
- جهاز قومي لحماية الابتكار وخلق مناخ داعم للعمل
الصفحة العاشرة
- خبراء: ستقضي على ظاهرة تزييف العلامات التجارية وتحفظ حقوق الشركات
- رؤساء الجامعات: تحصن الإرث العلمي ضد السرقات
- مخترعون: ضرورية وتمنح الأمان ومزيدًا من الإبداع دون خوف
- رئيس «براءات الاختراع»: مصر تشهد صحوة كبيرة في «البحث العلمي والابتكارات»
- «الديواني»: التزييف يضر بالاقتصاد الوطني.. و«الداعور»: سوق السلع المقلدة مجرمة قانونا
- «المهندس»: لابد من تغليظ العقوبات ضد المزورين.. و«سعد»: ستحمي حقوق المستثمرين
الصفحة الحادية عشر
- «زكي»: الاستراتيجية لها بُعد اقتصادي .. و«العدل»: تحافظ على الحقوق المهدرة
- خبراء في وجه السطو على الإبداع: لا بديل عن القانون
- ناشرون: ستحقق عائدات كبيرة للدولة
- مقرر «حماية الملكية الفكرية» بـ «الأعلى للثقافة»: مصر ستجني 5 مليارات جنيه سنويًا بعد التطبيق
الصفحة الثانية عشر والأخيرة
- الجار أولى بـ «الكتب الخارجية» .. يتبادلها الطلاب بعد الاستفادة منها لتعميم الفائدة
- «الوطن» تستعد لمؤتمر المناخ بإطلاق مبادرة «وطن أخضر»