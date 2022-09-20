اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تحمي «الاقتصاد والأفكار والمبدعين»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأربعاء 21 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى:

- اليوم .. الرئيس السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

- مصر تحمي «الاقتصاد والأفكار والمُبدعين»

- إطلاق الجهاز القومي لحماية الابتكار ضمن خطة التنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030»

- أستاذ قانون: الملكية الفكرية علم يحقق تريليونات الدولارات .. وخبراء: ستقضي على تزييف العلامات التجارية وتحمي الاقتصاد

- رئيس «براءات الاختراع»: مصر تشهد صحوة كبيرة في «البحث العلمي والابتكارات» وتحتل المركز الثاني عربيا

- خبير دولي: نسبة القرصنة تتجاوز 75% في سوق النشر والمبدع يشعر أن «شغلته مش جايبة فلوس»

- «الجامعات» تُحصن ثرواتها العلمية ضد «السرقات» بفحص الرسائل والأبحاث وتوعية الباحثين بخطوات التسجيل

- «المؤلفين والملحنين»: خطوة للحفاظ على حقوق مهدرة.. وصُناع النشر: بارقة أمل للمهنة وستحقق عائدات كبيرة

- تكليفات رئاسية بتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لـ «ذوي القدرات»

- «القاهرة للدراما».. الفراعنة جاهزون للاحتفال برعاية «المتحدة»

- «جبر» يفتتح اجتماعات لجنة الإعلام العربي: نسعى لتوحيد الجهود

- «العفو الرئاسي» تعلن عن قائمة جديدة من المفرج عنهم تضم 28 اسمًا

الصفحة الثانية

- «البترول»: منتجات بمواصفات عالمية لتلبية احتياجات السوق

- «الصحة»: خرائط سنوية لقوافل العلاج بالمناطق الأولى بالرعاية

- «مثلث ماسبيرو»: القرعة العلنية للعائدين خلال أيام

- مباحثات «مصرية – يابانية» لتعزيز التعاون في الموارد المائية

- «الزراعة» تكرم مزارعي القمح الأعلى إنتاجية

- «البيئة» تشارك في اليوم العالمي لـ «الشواطئ» بحملة لتنظيف قاع البحر في «ستانلي» بالإسكندرية

- منصات «المتحدة» تتوسع في حملة «أخلاقنا الجميلة» لتأكيد القيم الإنسانية

- «صاحبة السعادة»: «المتحدة» معنية بتحقيق جودة الإعلام والفن

الصفحة الثالثة

- إعفاء 4.5 مليون طالب من دفع المصروفات بتوجيهات رئاسية

- «التعليم»: تدريب الطلاب والمعلمين على نماذج امتحانات «الثانوية»

- «القاهرة وواشنطن» تؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية

- «مدبولي»: نسعى للاستفادة من جميع الآراء المطروحة بـ «المؤتمر الاقتصادي»

- وزير الدفاع يُشيد بجهود «حرس الحدود» في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية

- مصر تسجل أقل معدل بطالة منذ 30 عامًا بفضل «المشروعات القومية»

الصفحة الرابعة

- مهرجان القاهرة للدراما.. الفراعنة جاهزون للاحتفال

- 24 ساعة من سحر الشاشة الصغيرة بفضل «الشركة المتحدة»

- تكريم «السعدني والليثي والعمري» بالدورة الأولى.. و«المهن التمثيلية»: أصحاب إسهامات فنية كثيرة

- مُقدمتا الحفل على «DMC»: تنظيم «المتحدة» للحدث يشعرنا بالطمأنينة

- فنانون ونقاد: يحفز صناع المسلسلات ونفتقده منذ 15 عامًا

- مقال لـ مصطفى عمار تحت عنوان «مهرجان القاهرة للدراما وعودة الروح للفن»

- عمدة الدراما يتغيب عن الحضور لأسباب صحية.. و«العمري»: «تكريمي مفاجأة خارج التوقعات»

- عمرو الليثي: والدي أثرى الساحة الفنية والإعلامية لمدة نصف قرن

الصفحة الخامسة

- «سيتي سكيب» ينطلق اليوم تحت شعار «مصر في طليعة التغيير»

- دعوة آلاف الإعلاميين لحضور المعرض

الصفحة السادسة

- «IGI Developments» تشارك بمعرض «سيتي سكيب مصر» بأكبر محفظة من الوحدات السكنية الفاخرة باستثمارات 22 مليار جنيه

- مدعومة بخبرات المجموعة الدولية للاستثمارات «IGI» و«عائلة شتا» التي تمتد لـ 80 عامًا

- «إنرشيا» تركز على زيادة حجم التسليمات والارتفاع بمعدلات التنفيذ بمشروعاتها خلال 2022

- محمد هاني العسال: نمتلك محفظة أراض تقدر بنحو 7.1 مليون متر مربع

الصفحة السابعة

- «هايد بارك» تواصل مسيرة التنمية العمرانية.. الشركة تطور مشروعات في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي

- «هايد بارك» تظهر بمشروعات متعددة كبرى بـ «سيتي سكيب» بأنظمة سداد مرنة

الصفحة الثامنة

- «ماونتن فيو» تطلق مشروع «ماونتن فيو 4» في مدينة السادس من أكتوبر بوحدات كاملة التشطيب.. والتسليم خلال عام

- «سكاي أبو ظبي» تعرض أفضل الفرص الاستثمارية بمشروعها « Capita Avenue » عبر مشاركتها في «سيتي سكيب 2022»

- «مدينة نصر للإسكان والتعمير» تحتفل بمرور أكثر من 60 عامًا على وجودها بالسوق المصرية

الصفحة التاسعة

- ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».. وتحت رعاية الرئيس السيسي

- «الملكية الفكرية».. استراتيجية قومية لحماية «إبداع المصريين»

- جهاز قومي لحماية الابتكار وخلق مناخ داعم للعمل

الصفحة العاشرة

- خبراء: ستقضي على ظاهرة تزييف العلامات التجارية وتحفظ حقوق الشركات

- رؤساء الجامعات: تحصن الإرث العلمي ضد السرقات

- مخترعون: ضرورية وتمنح الأمان ومزيدًا من الإبداع دون خوف

- رئيس «براءات الاختراع»: مصر تشهد صحوة كبيرة في «البحث العلمي والابتكارات»

- «الديواني»: التزييف يضر بالاقتصاد الوطني.. و«الداعور»: سوق السلع المقلدة مجرمة قانونا

- «المهندس»: لابد من تغليظ العقوبات ضد المزورين.. و«سعد»: ستحمي حقوق المستثمرين

الصفحة الحادية عشر

- «زكي»: الاستراتيجية لها بُعد اقتصادي .. و«العدل»: تحافظ على الحقوق المهدرة

- خبراء في وجه السطو على الإبداع: لا بديل عن القانون

- ناشرون: ستحقق عائدات كبيرة للدولة

- مقرر «حماية الملكية الفكرية» بـ «الأعلى للثقافة»: مصر ستجني 5 مليارات جنيه سنويًا بعد التطبيق

الصفحة الثانية عشر والأخيرة

- الجار أولى بـ «الكتب الخارجية» .. يتبادلها الطلاب بعد الاستفادة منها لتعميم الفائدة

- «الوطن» تستعد لمؤتمر المناخ بإطلاق مبادرة «وطن أخضر»