أمين «إعلام الشيوخ»: وثيقة الملكية الفكرية خطوة في بناء الجمهورية الجديدة

قال محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين، إنّ إطلاق وثيقة الملكية الفكرية، خطوة مهمة في بناء الجمهورية الجديدة، تعزّز مكانة مصر الإقليمية والدولية، خاصة أنّ مردودها لن يكون محليا فقط، بل يمتد على المستوى الدولي في المجال البحثي والفكري، طبقا للاتفاقيات التي أبرمتها مصر، بحيث يكون لأصحاب الأبحاث العلمية والإبداع مكانة في المجتمع الدولي.

أهمية وثيقة الملكية الفكرية

وأكد القط في تصريحه لـ«الوطن»، أنّ وثيقة الملكية الفكرية سيكون لها دور مهم في إرسال رسالة اطمئنان لكل صاحب بحث علمي أو ورقة إبداع، للاحتفاظ بحقوقه دون السطو عليها أو المساس بها، ما يشجّع تطوير الأبحاث العلمية والاختراعات.

القط: وثيقة الملكية الفكرية تجعل مصر نقطة ارتكاز العرب

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنّ وثيقة الملكية الفكرية تجعل مصر نقطة ارتكاز للمنطقة العربية في حقوق البراءات، وحق المؤلف والعلامات التجارية، كما تساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشددا على دور القيادة السياسية في الاهتمام بالبحث العلمي وأصحاب الاختراعات، ما يعزّز مناخ التنمية في الجمهورية الجديدة.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.