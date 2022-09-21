في أول ظهور له.. عبد الله مشرف: «الشركة المتحدة تتذكر أهل الفن بشكل لائق»

حضر الفنان عبدالله مشرف، مهرجان القاهرة للدراما، في انطلاقته الأولى، منذ قليل، إذ يعد أول ظهور له بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرض لها، ودخل على إثرها أحد المستشفيات.

وظهر الفنان على السجادة الحمراء، لمهرجان القاهرة للدراما، بصحبة الفنان فكري صادق، ومازح الحضور قائلا بصوت عال: «الصحة حلوة أوي».

ووجه التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنظيمها مثل هذا الحدث الفني العظيم، وتذكرها لأهل الفن بشكل لائق.

عبد الله مشرف يمازح الحضور: «كنت بدلع شوية»

وطمأن عبدالله مشرف، جمهوره في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بخير وأصبح بصحة جيدة، ممازحا بقوله: «كنت بدلع شوية»

حضر الحفل المخرج حسني صالح، عزة لبيب، فكري صادق، فادية عبدالغني، رياض الخولي ، جمال عبدالناصر وزوجته فاطمة الكاشف، أمير المصري، هايدي موسى.