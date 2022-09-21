بدء توافد نجوم الفن على «ريد كاربت» مهرجان القاهرة للدراما

وصل عدد من الفنانين، إلى مركز المنارة بالتجمع الخامس، لحضور حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى برئاسة الفنان يحيى الفخراني.

رياض الخولي وجمال عبدالناصر وزوجته يصلون المهرجان

ومن بين الفنانين الذين حضروا، فادية عبدالغني، جمال عبدالناصر وزوجته فاطمة الكاشف، رياض الخولي، عمرو رمزي، هاجر الشرنوبي، هادية موسى، وأمير المصري.

وحرص النجوم الذين توافدوا على السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة للدراما، على التقاط عدد من الصور التذكارية، وأبدوا سعادتهم بتواجدهم في المهرجان.

«القاهرة للدراما».. احتفاء وتكريم للفنانين المصريين

وتهدف النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، الذي تؤسسه نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، إلى الاحتفاء بالفنانين المصريين وتكريمهم، مع التركيز على الدور الأساسي للدراما المصرية في تشكيل الوعي وإثراء الثقافة المصرية.