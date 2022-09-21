مصدر بـ«الشرقية للدخان» يوضح سبب رفع أسعار نوعين من السجائر

قررت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، رفع أسعار صنفين من السجائر التي تنتجها الشركة، بنحو جنيهين، وفقا لبيان رسمي أرسلته الشركة إلى مجلس إدارة البورصة المصرية اليوم.

وبحسب بيان «الشرقية الدخان»، ارتفع سعر السجائر ماركة بال مال من 29 جنيها للعلبة لتسجل 31 جنيها بداية من اليوم، الأربعاء الموافق لـ21 سبتمبر الحالي، في حين رفعت سعر علبة السجائر ماركة فايسروي بجميع أنواعها من 29 جنيها إلى 31 جنيها.

ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج

وقال مصدر مسؤول بشركة الشرقية للدخان لـ«الوطن» أن الشركة تراجع أسعار السجائر جميع المنتجات، سواء السجائر أو المعسل أو الدخان مرة كل ثلاثة أشهر، لمطابقة أسعار البيع مع التكاليف التي تكبدها الشركة.

وأكد المصدر أن ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، خلال الفترة الأخيرة، بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية في أوكرانيا منذ شهر فبراير الماضي كان لها تأثير كبير على الأعباء والتكاليف، مما اضطر الشركة إلى رفع بعض الأسعار.