شعبة الدخان: أسعار السجائر مستقرة ولا زيادات حاليا

قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر، إن أسعار منتجات السجائر لم تشهد أي زيادات في الوقت الحالي، مؤكدا أن الشركات الأجنبية، والشركة الشرقية للدخان لم تعلن عن أي زيادة جديدة في أسعارها.

وأشار «الإمبابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الزيادات التي شهدتها السنة المالية الماضية، والتي بدأت بقيام شركة الشرقية للدخان في الربع الأول بزيادة السعر بنحو جنيه في المتوسط، وامتدت إلى الشركات الأجنبية مثل «فيليب موريس» و«جابان توباكو»، و«بريتش أمريكان توباكو»، حدثت من أجل الوفاء بالحصيلة الضريبية المستهدفة، والتي يتم تحصيلها على قطاع الدخان والتبغ.

7 مليارات جنيه من الضريبة على منتجات التبغ

وفي نهاية مارس الماضي، أعلنت الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار 10 أصناف سجائر، في حين قامت «بريتش أمريكان توباكو»، في نهاية مارس بزيادة السعر بما يتراوح بين جنيه و3 جنيهات لبعض الأصناف، ثم قامت «فيليب موريس» بزيادة أسعار سجائرها و«مارلبورو وميريت»، ثم لحقت «إل إم» بهم بعد ذلك في الزيادة.

وبحسب بيانات الموازنة العامة للعام المالي الماضي، المنتهي في آخر يونيو الماضي، فقد كانت وزارة المالية تستهدف تحصيل نحو 7 مليارات جنيه من الضريبة على منتجات التبغ والدخان.

اختفاء بعض الأصناف من الأسواق المحلية

وفيما يتعلق باختفاء بعض أصناف السجائر من السوق، قال رئيس الشعبة إن الأمر مرتبط بتلاعبات بعض التجار الذين يسعون لجني أرباح على حساب المستهلكين، موضحا أن الحكومة تعمل مع الشركات لمكافحة مثل هذه الممارسات.

وكانت الأيام الماضية، شهدت نقصا في بعض أصناف السجائر العادية، وسجائر «التبغ المسخن».

وفي وقت سابق من شهر يونيو، قال العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان هاني أمان، إن الشركة تعمل بشكل مستمر على مراجعة تكاليف الإنتاج، وإن أي عملية زيادة لا يمكن أن تتم بشكل عشوائي.