«فيليب موريس» تستعد لتصنيع السجائر في مصر بعد حصولها على الرخصة

تستعد شركة فيليب موريس - مصر، لتصنيع منتجاتها من السجائر محليًا في شركة المتحدة للتبغ، بعد أن حصلت الأخيرة، على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر.

تصنيع السجائر في الشركة المتحدة للتبغ

وقالت شركة فيليب موريس مصر، في بيان لها، إنها ستقوم بتصنيع سجائرها في الشركة المتحدة للتبغ التابعة لها بموجب رخصة إنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية التي حصلت عليها الشركة مؤخراً.

تغيير اسم المصنع

وأضافت الشركة، أنه سيتم تغيير اسم المصنع المطبوع على كل منتجاتها من سجائر «مارلبورو»، و«ميرت»، و«إل إم»، بأنواعها، ليكون صنع في مصر بالشركة المتحدة للتبغ.

وأشارت فيليب موريس مصر، إلى استمرار الشركة الشرقية للدخان في تصنيع جميع منتجات فيليب موريس من السجائر لحين انتهاء مخزونها من مواد الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع هذه الأنواع، لتبدأ بعد ذلك الشركة المتحدة للتبغ في عملية التصنيع.

حملة لمكافحة التدخين غير القانوني

كانت شركة «فيليب موريس - مصر»، أطلقت حملة لمكافحة التدخين غير القانوني بالتعاون مع شركة «ترانس بيزنس»، للتجارة والتوزيع من خلال النسخة السادسة من مبادرتها لمكافحة التدخين لدى الشباب الأقل من 18 عامًا.

وتستهدف المبادرة الوصول لنحو 34 ألف «كشك ومركز توزيع»، لنشر الوعي القانوني، بين التجار وموزعي السجائر ومختلف منتجات التبغ، بالعقوبات القانونية المقررة لمن يخالف أحكام القانون التي تحظر البيع لمن هم دون السن القانونية وحثهم على ضرورة الالتزام بتطبيق مواد القانون التي تحظر البيع لمن هم دون السن القانونية.